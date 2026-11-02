Fenerbahçe'de Oppong'un MR sonucu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildi. Yeni transfer Kojo Peprah Oppong maça ilk 11'de başlamış, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dirk Kuyt'ın maç sonu yaptığı açıklamada Oppong'un sakatlık nedeniyle oyundan alındığını söylemişti. 22 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong'un MR'ı çekildi. MR'da sakatlık bulgusuna rastlanmadı.
LIVERPOOL MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Haberde genç stoperin gün gün takip edileceğini ve Oppong'un Liverpool maçında forma giyip giymeyeceğine maç saatinden önce karar verileceği belirtildi.
5 MAÇ
Kojo Peprah Oppong sezon başında Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 5 maça çıktı.
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong'un MR'ı çekildi. MR'da sakatlık bulgusuna rastlanmadı.
LIVERPOOL MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Haberde genç stoperin gün gün takip edileceğini ve Oppong'un Liverpool maçında forma giyip giymeyeceğine maç saatinden önce karar verileceği belirtildi.
5 MAÇ
Kojo Peprah Oppong sezon başında Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 5 maça çıktı.