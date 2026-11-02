Isaiah Canaan: 'Salah'ı çok bilmiyordum'

Trabzonspor Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Isaiah Canaan, Sırbistan basınından Meridian Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

Daha önce Kızılyıldız ve Olympiakos formaları giyen ABD'li basketbolcu, Trabzonspor'un futbol takımına transfer ettiği Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında konuştu.

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferini değerlendiren Canaan, futbolu çok yakından takip etmediğini itiraf etti.

"Salah hakkında çok fazla şey bilmiyordum çünkü futbolu gerektiği kadar takip etmiyorum. Ancak sözleşme imzaladıktan sonra Mohamed Salah ve benim Trabzonspor'un en büyük iki transferi olduğumuzu duydum."

Trabzon'daki atmosferden de söz eden 35 yaşındaki basketbolcu, Salah ile birbirlerinin maçlarını takip edeceklerini belirtti.

"Futbol maçlarına gittim, o da bizim basketbol maçlarımıza gelecek. Benden beklenenleri karşılamaya çalışacağım. Şehirde kesinlikle büyük bir heyecan var. Geldiğimizden beri inanılmaz bir coşku yaşanıyor. Sağlıklı kalabilirsem bu yetenekli oyuncu grubuyla birlikte önemli işler başarabiliriz."

Trabzonspor, 6 Ağustos'ta Mohamed Salah'ı futbol takımına katarken, 12 gün sonra da basketbol takımı için Isaiah Canaan ile sözleşme imzaladı.

İki yıldızın transferi, bordo-mavili camiada büyük heyecan yarattı.

Kaynak: Meridian Sport (Sırbistan)