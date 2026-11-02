Galatasaray'dan Leroy Sane'ye destek mesajı

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi Kicker'e açıklamalarda bulundu. Demireli, Leroy Sane'ye yönelik eleştirilere cevap verdi ve Alman yıldıza destek oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEKLENTİLER YÜKSEK OLUYOR"
Fatih Demireli, "Adınız Leroy Sane ya da İlkay Gündoğan ise doğal olarak daha fazla ön planda oluyorsunuz ve beklentiler kesinlikle çok daha yüksek oluyor." diye konuştu.
İki futbolcunun da antrenmanlara büyük bir özveri ile devam ettiğini söyleyen Fatih Demireli, "Asla morallerini bozmazlar. Büyük bir profesyonellik gösteriyorlar, çok iyi davranıyorlar ve çok sıkı antrenman yapıyorlar." dedi.
"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"
Leroy Sane'ye destek veren Demireli, "Leroy Sane, her gün profesyonel ve büyük bir yoğunlukla çalışıyor. Bizim için çok önemli olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Fatih Demireli, "Burada Leroy'un lehine bir şeyler söylemeliyim. Muhtemelen bunu söylememi pek sevmeyecek ancak son 1.5 senedir onu harika bir insan olarak tanıdım." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Stuttgart maçı öncesi basın toplantısında İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için gelen soruya cevap vermişti.
Başarılı teknik adam, iki futbolcunun sürelerinin azalmasıyla ilgili gelen soru sonrası, "Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum." demişti.
SANE'NİN SKOR KATKISI YOK
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Leroy Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.
Fatih Demireli, "Adınız Leroy Sane ya da İlkay Gündoğan ise doğal olarak daha fazla ön planda oluyorsunuz ve beklentiler kesinlikle çok daha yüksek oluyor." diye konuştu.
İki futbolcunun da antrenmanlara büyük bir özveri ile devam ettiğini söyleyen Fatih Demireli, "Asla morallerini bozmazlar. Büyük bir profesyonellik gösteriyorlar, çok iyi davranıyorlar ve çok sıkı antrenman yapıyorlar." dedi.
"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"
Leroy Sane'ye destek veren Demireli, "Leroy Sane, her gün profesyonel ve büyük bir yoğunlukla çalışıyor. Bizim için çok önemli olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Fatih Demireli, "Burada Leroy'un lehine bir şeyler söylemeliyim. Muhtemelen bunu söylememi pek sevmeyecek ancak son 1.5 senedir onu harika bir insan olarak tanıdım." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Stuttgart maçı öncesi basın toplantısında İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için gelen soruya cevap vermişti.
Başarılı teknik adam, iki futbolcunun sürelerinin azalmasıyla ilgili gelen soru sonrası, "Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum." demişti.
SANE'NİN SKOR KATKISI YOK
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Leroy Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.