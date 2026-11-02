Arda Güler'in asisti, Guti'yi kendinden geçirdi

Arda Güler'in Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maçta yaptığı asist, Guti'den övgü aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DAZN'da yorumculuk yapan Real Madridli eski futbolcu, milli oyuncunun tek dokunuşla Bellingham'ı golle buluşturmasını futbol zekasıyla açıkladı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 21. dakikada Mbappe'den gelen topu tek dokunuşla savunma arkasına koşan Bellingham'ın önüne gönderdi. İngiliz futbolcu, kalesini terk eden kaleciyi geçip topu ağlara yolladı. Bu golle fark ikiye çıkarken Arda da sezonun altıncı asistine ulaştı.
"DAHİCE BİR ASİSTTİ"
Guti, Arda'nın top daha ayağına gelmeden vereceği pası düşündüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham'ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 21. dakikada Mbappe'den gelen topu tek dokunuşla savunma arkasına koşan Bellingham'ın önüne gönderdi. İngiliz futbolcu, kalesini terk eden kaleciyi geçip topu ağlara yolladı. Bu golle fark ikiye çıkarken Arda da sezonun altıncı asistine ulaştı.
"DAHİCE BİR ASİSTTİ"
Guti, Arda'nın top daha ayağına gelmeden vereceği pası düşündüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham'ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."
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