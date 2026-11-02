Bugün
20:00
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Bugün
20:00
Kayserispor
Muğlaspor
Bugün
23:00
Newcastle
Everton
Bugün
23:00
Deportivo
Osasuna
Bugün
20:30
Sassuolo
Fiorentina
Bugün
22:45
Atalanta
Parma
Bugün
22:45
Lorient
Brest

Arda Güler'in asisti, Guti'yi kendinden geçirdi

Real Madrid'in Racing Santander'i deplasmanda 3-0 yendiği maçta Bellingham'a tek dokunuşla asist yapan Arda Güler, Guti'nin övgüsünü aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 14:46
Haber: Sporx.com
Arda Güler'in asisti, Guti'yi kendinden geçirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Arda Güler'in Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maçta yaptığı asist, Guti'den övgü aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DAZN'da yorumculuk yapan Real Madridli eski futbolcu, milli oyuncunun tek dokunuşla Bellingham'ı golle buluşturmasını futbol zekasıyla açıkladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 21. dakikada Mbappe'den gelen topu tek dokunuşla savunma arkasına koşan Bellingham'ın önüne gönderdi. İngiliz futbolcu, kalesini terk eden kaleciyi geçip topu ağlara yolladı. Bu golle fark ikiye çıkarken Arda da sezonun altıncı asistine ulaştı.

"DAHİCE BİR ASİSTTİ"

Guti, Arda'nın top daha ayağına gelmeden vereceği pası düşündüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham'ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.