NBA muhabiri Chris Mannix, Kyrie Irving'in takas döneminde en çok ilgi gören oyuncu olmasını beklediğini belirterek Detroit Pistons'ı olası talipler arasında gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chris Mannix'e göre 34 yaşındaki guard, takasa açılması halinde Dallas'a önemli varlıklar kazandırabilir.
Mannix, Detroit Pistons'ın Irving'i kadrosuna katmaya istekli olacağını belirterek Michigan ekibini olası adresler arasında gösterdi.
Yıldız oyuncunun sözleşme durumu ve ön çapraz bağ sakatlığından kısa süre önce dönmüş olması, olası görüşmelerin önemli unsurları arasında yer alıyor.
2025-26 sezonunun tamamını sakatlığından toparlanarak geçiren Irving, bu sezon Dallas formasıyla çıktığı beş maçta 21,4 sayı, 4,8 asist ve 3,4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Maç başına 28,6 dakika sahada kalan tecrübeli guard, yüzde 52,7 saha içi ve yüzde 39 üçlük isabetiyle oynuyor.
Irving, 2023-24 sezonunda 58 maçta 25,6 sayı, 5,2 asist ve 5 ribaund ortalamalarına ulaşmıştı.
Bir sonraki sezon ise 50 karşılaşmada 24,7 sayı üretmişti.
Detroit'te Cade Cunningham, sezonun ilk altı maçında 22,2 sayı ve 7,2 asist ortalamaları yakaladı.
Daniss Jenkins, 11,2 sayı ve 4 asistle katkı verirken takıma katılan Duncan Robinson da 16,8 sayı ortalamasıyla oynuyor.
Dallas'ta ise Cooper Flagg, ilk beş maçta 26,8 sayı, 6,6 asist ve 6 ribaund üretti.
Irving ve Flagg'in 21 sayının üzerindeki ortalamaları, Mavericks'e sezonun başında iki önemli hücum seçeneği sağlıyor.
Mannix, Detroit Pistons'ın Irving'i kadrosuna katmaya istekli olacağını belirterek Michigan ekibini olası adresler arasında gösterdi.
Irving, son yılı oyuncu opsiyonlu üç yıllık, 118,5 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci sezonunda bulunuyor.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Yıldız oyuncunun sözleşme durumu ve ön çapraz bağ sakatlığından kısa süre önce dönmüş olması, olası görüşmelerin önemli unsurları arasında yer alıyor.
2025-26 sezonunun tamamını sakatlığından toparlanarak geçiren Irving, bu sezon Dallas formasıyla çıktığı beş maçta 21,4 sayı, 4,8 asist ve 3,4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Maç başına 28,6 dakika sahada kalan tecrübeli guard, yüzde 52,7 saha içi ve yüzde 39 üçlük isabetiyle oynuyor.
Irving, 2023-24 sezonunda 58 maçta 25,6 sayı, 5,2 asist ve 5 ribaund ortalamalarına ulaşmıştı.
Bir sonraki sezon ise 50 karşılaşmada 24,7 sayı üretmişti.
Detroit'te Cade Cunningham, sezonun ilk altı maçında 22,2 sayı ve 7,2 asist ortalamaları yakaladı.
Daniss Jenkins, 11,2 sayı ve 4 asistle katkı verirken takıma katılan Duncan Robinson da 16,8 sayı ortalamasıyla oynuyor.
Dallas'ta ise Cooper Flagg, ilk beş maçta 26,8 sayı, 6,6 asist ve 6 ribaund üretti.
Irving ve Flagg'in 21 sayının üzerindeki ortalamaları, Mavericks'e sezonun başında iki önemli hücum seçeneği sağlıyor.