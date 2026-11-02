İbrahim Hacıosmanoğlu, merak edilenleri anlatacak!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Hacıosmanoğlu, bugün (Pazartesi) A Spor'da açıklamalarda bulunacak. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılacağı program saat 20.00'de başlayacak.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun; A Milli Takım'daki Sergen Yalçın kararı, hakemler soruşturması, MHK'nın eski başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması konularında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tüm açıklamalarını Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun; A Milli Takım'daki Sergen Yalçın kararı, hakemler soruşturması, MHK'nın eski başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması konularında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tüm açıklamalarını Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.
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