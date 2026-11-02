Okan Buruk kararsız: Leao mu, Barış Alper mi?

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u tatlı bir heyecan sardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli teknik adam, zorlu maçta sol kanatta kimi oynatacağına henüz karar vermiş değil. Konyaspor deplasmanında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz kendini formda ve hazır hissediyor. Rafael Leao ise son oynanan Konyaspor maçındaki iyi görüntüsüyle teknik heyetten tam not aldı. Maçı bir penaltı golüyle tamamlayan Portekizli yıldız kanat oyuncusu, driblingleri ve girdiği pozisyonlar nedeniyle taraftarların da beğenisini kazandı.
Okan Buruk, Stuttgart'a karşı sol kanatta Leao ve Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak.
Okan Buruk, Stuttgart'a karşı sol kanatta Leao ve Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak.