Bugün
20:00
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Bugün
20:00
Kayserispor
Muğlaspor
Bugün
23:00
Newcastle
Everton
Bugün
23:00
Deportivo
Osasuna
Bugün
20:30
Sassuolo
Fiorentina
Bugün
22:45
Atalanta
Parma
Bugün
22:45
Lorient
Brest

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı; savunma!

Nathan Ake ve Oppong'un sakatlıkları savunma planlarını bozdu. Skriniar'ın formsuzluğu da Liverpool maçı öncesi endişeleri artırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 09:08
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de büyük sıkıntı; savunma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool maçı öncesi defansta sorunlar büyüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi savunma hattında sıkıntılar yaşanıyor. Nathan Ake'nin sakatlığına Göztepe karşılaşmasında Kojo Oppong'un yaşadığı sakatlık da eklendi. Ganalı futbolcunun son durumu henüz netlik kazanmadı.

SKRINIAR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Kaptan Milan Skriniar'ın son haftalardaki performansının da beklentilerin altında kalması teknik heyeti düşündürüyor.

ENDİŞELER ÇOK FAZLA

Savunmadaki bu gelişmeler, çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde endişeleri artırdı.

SORU İŞARETLERİ

Sarı-Lacivertliler'de teknik heyetin savunma hattında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu. Teknik heyet Liverpool maçında doğru isimleri sahaya sürmek istiyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.