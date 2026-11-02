Fenerbahçe'de büyük sıkıntı; savunma!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool maçı öncesi defansta sorunlar büyüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi savunma hattında sıkıntılar yaşanıyor. Nathan Ake'nin sakatlığına Göztepe karşılaşmasında Kojo Oppong'un yaşadığı sakatlık da eklendi. Ganalı futbolcunun son durumu henüz netlik kazanmadı.
SKRINIAR BEKLENTİLERİN ALTINDA
Kaptan Milan Skriniar'ın son haftalardaki performansının da beklentilerin altında kalması teknik heyeti düşündürüyor.
ENDİŞELER ÇOK FAZLA
Savunmadaki bu gelişmeler, çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde endişeleri artırdı.
SORU İŞARETLERİ
Sarı-Lacivertliler'de teknik heyetin savunma hattında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu. Teknik heyet Liverpool maçında doğru isimleri sahaya sürmek istiyor.
SKRINIAR BEKLENTİLERİN ALTINDA
Kaptan Milan Skriniar'ın son haftalardaki performansının da beklentilerin altında kalması teknik heyeti düşündürüyor.
ENDİŞELER ÇOK FAZLA
Savunmadaki bu gelişmeler, çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde endişeleri artırdı.
SORU İŞARETLERİ
Sarı-Lacivertliler'de teknik heyetin savunma hattında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu. Teknik heyet Liverpool maçında doğru isimleri sahaya sürmek istiyor.