Bugün
20:00
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Bugün
20:00
Kayserispor
Muğlaspor
Bugün
23:00
Newcastle
Everton
Bugün
23:00
Deportivo
Osasuna
Bugün
20:30
Sassuolo
Fiorentina
Bugün
22:45
Atalanta
Parma
Bugün
22:45
Lorient
Brest

Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör çatlağı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı yönetimi ikiye böldü. Bir grup Sergio Conceiçao'da ısrar ederken, diğer kanat Aykut Kocaman'ı istiyor. Son kararı Aziz Yıldırım'ın vermesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 09:00 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 09:11
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör çatlağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe puan puan erirken, camia çözüm bekleyedursun, yönetim yeni krizlere yelken açmış durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe yenilgisinin ardından Aziz Yıldırım'ın isteği üzerine Mahmut Uslu tarafından acil kodlu bir toplantı yapan sarı lacivertli yönetim, dün de yine başkandan mahrum bir araya geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Takımın mevcut durumunu masaya yatırarak çözüm için fikir beyan eden yöneticiler, yine ortak bir noktada buluşamadı. Barış Göktürk ile Cihan Kamer'in başını çektiği bir grup yabancı hocada ısrar edip Sergio Conceiçao ismini ortaya attı. Yusuf Buğra Tanık, Özgür Peker, Volkan Akan ve Fatih Aslan da bu safta yer aldı.

KOCAMAN İNADI

Sezon başında İsmail Kartal isminde ısrar edip Aziz Yıldırım'ı Aykut Kocaman'dan vazgeçiren bu isimler şimdi de Conceiçao hamlesi yaparken, bu fikrin karşısında duranların tavrı ise net. İlk günden beri Aykut Kocaman taraftarı olan yöneticiler, takımı içinde bulunduğu kaostan çıkarmak için efsane teknik adamın kapısını çalmaktan yana. Bütün bu tartışmaların içinde ise Başkan Aziz Yıldırım yer almıyor. Yurt dışında olduğu için toplantılara katılmayan Yıldırım'ın dönüşte, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Batuhan Özdemir'den bilgi aldığı belirtiliyor. Hoca konusunda Yıldırım'ın son kararı vermesi bekleniyor.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.