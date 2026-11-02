Galatasaray'dan Aleksey Batrakov kararı

Galatasaray'da son dönemde adeta Aleksey Batrakov fırtınası esiyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçıyla başlayan süreçte her geçen maç üzerine koymaya ve performansıyla dikkat çekmeye başladı.
21 yaşındaki futbolcunun, şu anda Victor Osimhen'le birlikte Galatasaray'da en fazla forması satılan oyuncu olduğu öğrenildi.
ÖZEL KREASYON ÇIKACAK
Galatasaray da Batrakov fırtınasına kayıtsız kalmayacak. Yönetim, Rus futbolcu için özel kreasyon çıkaracak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Batrakov, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
21 yaşındaki futbolcunun, şu anda Victor Osimhen'le birlikte Galatasaray'da en fazla forması satılan oyuncu olduğu öğrenildi.
ÖZEL KREASYON ÇIKACAK
Galatasaray da Batrakov fırtınasına kayıtsız kalmayacak. Yönetim, Rus futbolcu için özel kreasyon çıkaracak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Batrakov, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.