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Galatasaray'dan Aleksey Batrakov kararı

Galatasaray, Aleksey Batrakov için özel kreasyon çıkaracak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 09:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Aleksey Batrakov kararı
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Galatasaray'da son dönemde adeta Aleksey Batrakov fırtınası esiyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçıyla başlayan süreçte her geçen maç üzerine koymaya ve performansıyla dikkat çekmeye başladı.

21 yaşındaki futbolcunun, şu anda Victor Osimhen'le birlikte Galatasaray'da en fazla forması satılan oyuncu olduğu öğrenildi.

ÖZEL KREASYON ÇIKACAK

Galatasaray da Batrakov fırtınasına kayıtsız kalmayacak. Yönetim, Rus futbolcu için özel kreasyon çıkaracak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Batrakov, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. 



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