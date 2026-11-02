İşte Rafael Leao'nun sırrı!

Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao, formunu hızlıca yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KONYA'DA SİFTAH
Portekizli oyuncu, Konyaspor maçında penaltıdan gol atarak sarı kırmızılı formayla siftah yaptı.
ÖZEL ANTRENÖR
Rafael Leao, tam anlamıyla hazır hâle gelmek için takım antrenmanlarının dışında özel antrenörüyle de çalışmalarını sürdürüyor.
OSIMHEN'DEN DESTEK
Portekizli yıldızın takıma adaptasyon sürecinde Victor Osimhen de kendisine destek oluyor.
Portekizli oyuncu, Konyaspor maçında penaltıdan gol atarak sarı kırmızılı formayla siftah yaptı.
ÖZEL ANTRENÖR
Rafael Leao, tam anlamıyla hazır hâle gelmek için takım antrenmanlarının dışında özel antrenörüyle de çalışmalarını sürdürüyor.
OSIMHEN'DEN DESTEK
Portekizli yıldızın takıma adaptasyon sürecinde Victor Osimhen de kendisine destek oluyor.