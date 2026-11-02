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İşte Rafael Leao'nun sırrı!

Galatasaray'da Rafael Leao'nun yükselen performansının perde arkasında özel çalışmalar yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 10:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Rafael Leao'nun sırrı!
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Portekizli oyuncu, Konyaspor maçında penaltıdan gol atarak sarı kırmızılı formayla siftah yaptı.

ÖZEL ANTRENÖR

Rafael Leao, tam anlamıyla hazır hâle gelmek için takım antrenmanlarının dışında özel antrenörüyle de çalışmalarını sürdürüyor.

OSIMHEN'DEN DESTEK

Portekizli yıldızın takıma adaptasyon sürecinde Victor Osimhen de kendisine destek oluyor. 



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