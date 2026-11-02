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Beşiktaş'ta ilk 10 haftanın lideri Italiano

Beşiktaş'ın son üç sezondaki ilk 10 haftalık performansı, teknik direktörler arasındaki dikkat çeken farkı ortaya koydu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 13:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 13:39
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta ilk 10 haftanın lideri Italiano
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Beşiktaş'ın son üç sezonda Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı puanlar karşılaştırıldığında, Vincenzo Italiano zirvede yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam yönetiminde bu sezon ilk 10 haftayı 19 puanla tamamladı. Italiano, aynı dönemde 18 puan toplayan Ole Gunnar Solskjaer'i bir, 17 puana ulaşan Sergen Yalçın'ı ise iki puan geride bıraktı.

ITALIANO'DAN DAHA İYİ BAŞLANGIÇ

Son üç sezonun ilk 10 haftalık performansları dikkate alındığında Beşiktaş, en yüksek puana Italiano ile ulaştı. Siyah-beyazlıların bu dönemdeki puan sıralamasında Solskjaer ikinci, Sergen Yalçın ise üçüncü oldu.

İLK 10 HAFTALIK PUAN TABLOSU

- Vincenzo Italiano: 19 puan

- Ole Gunnar Solskjaer: 18 puan

- Sergen Yalçın: 17 puan



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