Beşiktaş'ta ilk 10 haftanın lideri Italiano

Beşiktaş'ın son üç sezonda Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı puanlar karşılaştırıldığında, Vincenzo Italiano zirvede yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam yönetiminde bu sezon ilk 10 haftayı 19 puanla tamamladı. Italiano, aynı dönemde 18 puan toplayan Ole Gunnar Solskjaer'i bir, 17 puana ulaşan Sergen Yalçın'ı ise iki puan geride bıraktı.
ITALIANO'DAN DAHA İYİ BAŞLANGIÇ
Son üç sezonun ilk 10 haftalık performansları dikkate alındığında Beşiktaş, en yüksek puana Italiano ile ulaştı. Siyah-beyazlıların bu dönemdeki puan sıralamasında Solskjaer ikinci, Sergen Yalçın ise üçüncü oldu.
İLK 10 HAFTALIK PUAN TABLOSU
- Vincenzo Italiano: 19 puan
- Ole Gunnar Solskjaer: 18 puan
- Sergen Yalçın: 17 puan
ITALIANO'DAN DAHA İYİ BAŞLANGIÇ
Son üç sezonun ilk 10 haftalık performansları dikkate alındığında Beşiktaş, en yüksek puana Italiano ile ulaştı. Siyah-beyazlıların bu dönemdeki puan sıralamasında Solskjaer ikinci, Sergen Yalçın ise üçüncü oldu.
İLK 10 HAFTALIK PUAN TABLOSU
- Vincenzo Italiano: 19 puan
- Ole Gunnar Solskjaer: 18 puan
- Sergen Yalçın: 17 puan
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