Iraola'dan penaltı tepkisi: 'Yere düşmezseniz çalmıyorlar!'

Premier Lig'de Arsenal'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta, ev sahibi ekip Kai Havertz'in golüyle öndeyken tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Liverpool'un hücumunda Bradley Barcola'nın ortasında topa yükselen Alexander Isak'ın forması Jurrien Timber tarafından çekildi. İsveçli golcü ayakta kalmayı sürdürürken hakem Andy Madley penaltı noktasını göstermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VAR hakemi Stuart Attwell de pozisyonu inceledikten sonra müdahalenin penaltı kararını değiştirecek düzeyde olmadığına hükmetti.
Karara tepki gösteren Andoni Iraola, yaptığı açıklamada Isak'ın açık şekilde engellendiğini belirtti.
Sky Sports'a da konuşan İspanyol teknik adam, oyuncularına bundan sonra nasıl davranmaları gerektiğini söyleyip söylemeyeceği sorusuna, "Evet, kesinlikle." yanıtını verdi.
Basın toplantısında konuyla ilgili düşüncelerini yineleyen Iraola, hakemlerin oyuncuların kendilerini yere bırakmasından şikayet etmesine rağmen ayakta kalan futbolcuların da hak ettikleri kararları alamadığını savundu.
Iraola, "Dürüst olmak gerekirse oyuncularımıza yere düşmelerini söylemek zorundayız. Çünkü aksi takdirde penaltı vermiyorlar. Sonra da hakemler oyuncuların neden sürekli kendilerini yere bıraktığından şikayet ediyor. Ancak yere düşmezseniz penaltı çalmıyorlar. Bence Alex dürüst bir oyuncu. Topa ulaşmaya çalıştı. Herkes pozisyonu gördüğünde formasının açıkça çekildiğini anlayabilir." dedi.
Karara tepki gösteren Andoni Iraola, yaptığı açıklamada Isak'ın açık şekilde engellendiğini belirtti.
Iraola, "Formanın açıkça çekildiği görülüyor. Alex, rakibinin hemen önündeydi ve kaleye doğru kafa vuruşu yapmak üzereydi. Ancak forması çekildiği için bunu yapamadı. Eğer kendini yere atsaydı yüzde 100 penaltı verilirdi. Bir dahaki sefere teknik direktörler Alex'e kendini yere bırakmasını söylemeli. Aksi takdirde penaltı çalmıyorlar." ifadelerini kullandı.
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Sky Sports'a da konuşan İspanyol teknik adam, oyuncularına bundan sonra nasıl davranmaları gerektiğini söyleyip söylemeyeceği sorusuna, "Evet, kesinlikle." yanıtını verdi.
Basın toplantısında konuyla ilgili düşüncelerini yineleyen Iraola, hakemlerin oyuncuların kendilerini yere bırakmasından şikayet etmesine rağmen ayakta kalan futbolcuların da hak ettikleri kararları alamadığını savundu.
Iraola, "Dürüst olmak gerekirse oyuncularımıza yere düşmelerini söylemek zorundayız. Çünkü aksi takdirde penaltı vermiyorlar. Sonra da hakemler oyuncuların neden sürekli kendilerini yere bıraktığından şikayet ediyor. Ancak yere düşmezseniz penaltı çalmıyorlar. Bence Alex dürüst bir oyuncu. Topa ulaşmaya çalıştı. Herkes pozisyonu gördüğünde formasının açıkça çekildiğini anlayabilir." dedi.