Arda Güler'den Fenerbahçe bayraklı taraftara büyük jest!

Real Madrid formasıyla başarılı performansını sürdüren milli futbolcu Arda Güler, saha dışındaki hareketiyle de gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol ekibinin Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 asist yapan Arda Güler, devre arasında soyunma odasına yöneldiği sırada tribünden bir taraftarın forma isteğiyle karşılaştı.
ÖNCE OLUMSUZ İŞARET YAPTI
Kendisinden formasını isteyen taraftara ilk etapta elinden bir şey gelmeyeceğini işaret eden Arda Güler, kısa süre sonra kararını değiştirdi.
Milli futbolcu, Fenerbahçe bayrağı taşıyan taraftara formasını çıkararak hediye etti.
TARAFTARIN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA
Arda Güler'in bu jesti karşısında büyük şaşkınlık yaşayan taraftar, yaşananları saniye saniye kaydetti.
Formayı almanın mutluluğunu yaşayan taraftar, daha sonra Arda Güler'in formasını yüzüne kapatarak yaşadığı şaşkınlığı ve heyecanı üzerinden atmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.
İŞTE O ANLAR:
ÖNCE OLUMSUZ İŞARET YAPTI
Kendisinden formasını isteyen taraftara ilk etapta elinden bir şey gelmeyeceğini işaret eden Arda Güler, kısa süre sonra kararını değiştirdi.
Milli futbolcu, Fenerbahçe bayrağı taşıyan taraftara formasını çıkararak hediye etti.
TARAFTARIN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA
Arda Güler'in bu jesti karşısında büyük şaşkınlık yaşayan taraftar, yaşananları saniye saniye kaydetti.
Formayı almanın mutluluğunu yaşayan taraftar, daha sonra Arda Güler'in formasını yüzüne kapatarak yaşadığı şaşkınlığı ve heyecanı üzerinden atmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.
İŞTE O ANLAR:
👕 Arda Güler, Racing maçında giydiği formayı Fenerbahçe bayraklı bir taraftara veriyor. https://t.co/diD49iJQR5
— Sporx (@sporx) November 2, 2026