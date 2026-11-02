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Arda Güler'den Fenerbahçe bayraklı taraftara büyük jest!

Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 asistle oynayan Arda Güler, devre arasında Fenerbahçe bayrağı taşıyan bir taraftara formasını hediye etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 17:40 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler'den Fenerbahçe bayraklı taraftara büyük jest!
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Arda Guler
Arda Guler
Real Madrid
Real Madrid formasıyla başarılı performansını sürdüren milli futbolcu Arda Güler, saha dışındaki hareketiyle de gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol ekibinin Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 asist yapan Arda Güler, devre arasında soyunma odasına yöneldiği sırada tribünden bir taraftarın forma isteğiyle karşılaştı.

ÖNCE OLUMSUZ İŞARET YAPTI

Kendisinden formasını isteyen taraftara ilk etapta elinden bir şey gelmeyeceğini işaret eden Arda Güler, kısa süre sonra kararını değiştirdi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe bayrağı taşıyan taraftara formasını çıkararak hediye etti.

TARAFTARIN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA

Arda Güler'in bu jesti karşısında büyük şaşkınlık yaşayan taraftar, yaşananları saniye saniye kaydetti.

Formayı almanın mutluluğunu yaşayan taraftar, daha sonra Arda Güler'in formasını yüzüne kapatarak yaşadığı şaşkınlığı ve heyecanı üzerinden atmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.  

İŞTE O ANLAR: 



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