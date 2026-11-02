İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Galatasaray-Trabzonspor maçı araştırılsın!'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bahis tartışmalarına ilişkin açıklamalarında, 21 Şubat 2016 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını gündeme getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın 2-1 kazandığı ve Trabzonspor'un 4 kırmızı kartla 7 kişi tamamladığı karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, maçın son dakikalarında yaşanan olaylara dikkat çekti.
"BİR KIRMIZI KART DAHA GÖSTERSE MAÇ İPTAL OLACAK"
"MHK gözaltıları sonrası ifade vermeyen giden eski hakemlerden biri Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak."
"O MAÇA NE KADAR BAHİS OYNANDI? ARAŞTIRILSIN!"
Söz konusu karşılaşmadaki bahis hareketlerinin incelenmesi gerektiğini savunan TFF Başkanı, yetkililere çağrıda bulundu.
Hacıosmanoğlu, "O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın." dedi.
"5. KIRMIZI KART ÇIKSA MAÇ İPTAL OLUYOR"
Maçın son bölümünde yaşananlara ilişkin şüphelerini dile getiren Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."
SALİH DURSUN'UN HAKEME KIRMIZI KART GÖSTERDİĞİ MAÇ
21 Şubat 2016'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor'dan Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Cavanda ve Salih Dursun kırmızı kart görmüştü.
Mücadelenin 86. dakikasında Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'in yere düşen kırmızı kartını alarak kendisine göstermesi, Türk futbol tarihinin unutulmaz görüntüleri arasına girmişti.
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşma, verilen hakem kararları nedeniyle uzun süre tartışılmıştı.
Hacıosmanoğlu'nun son açıklamalarıyla birlikte yaklaşık 10 yıl önce oynanan mücadele yeniden gündeme geldi.
"BİR KIRMIZI KART DAHA GÖSTERSE MAÇ İPTAL OLACAK"
Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın uzatma süresi ve hakem kararlarını sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:
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"MHK gözaltıları sonrası ifade vermeyen giden eski hakemlerden biri Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak."
"O MAÇA NE KADAR BAHİS OYNANDI? ARAŞTIRILSIN!"
Söz konusu karşılaşmadaki bahis hareketlerinin incelenmesi gerektiğini savunan TFF Başkanı, yetkililere çağrıda bulundu.
Hacıosmanoğlu, "O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın." dedi.
"5. KIRMIZI KART ÇIKSA MAÇ İPTAL OLUYOR"
Maçın son bölümünde yaşananlara ilişkin şüphelerini dile getiren Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."
SALİH DURSUN'UN HAKEME KIRMIZI KART GÖSTERDİĞİ MAÇ
21 Şubat 2016'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor'dan Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Cavanda ve Salih Dursun kırmızı kart görmüştü.
Mücadelenin 86. dakikasında Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'in yere düşen kırmızı kartını alarak kendisine göstermesi, Türk futbol tarihinin unutulmaz görüntüleri arasına girmişti.
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşma, verilen hakem kararları nedeniyle uzun süre tartışılmıştı.
Hacıosmanoğlu'nun son açıklamalarıyla birlikte yaklaşık 10 yıl önce oynanan mücadele yeniden gündeme geldi.