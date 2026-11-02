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Kayserispor'dan Muğlaspor'a gol yağmuru: 6-0!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Muğlaspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Daniel Moreno'nun iki gol attığı karşılaşmada farklı bir galibiyete imza atarak puanını 30'a yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 23:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kayserispor'dan Muğlaspor'a gol yağmuru: 6-0!
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 6-0'lık farklı skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 78. dakikalarda Talant Seferi, 39 ve 41. dakikalarda Daniel Moreno, 62. dakikada kendi kalesine Oğuzhan Matur ve 88. dakikada Florent Hasani kaydetti.

KAYSERİSPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor, henüz 6. dakikada Mamadi Camara'nın asistinde Talant Seferi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 39. dakikada Görkem Sağlam'ın asistinde Daniel Moreno ile farkı ikiye çıkardı.

41. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Daniel Moreno, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve Kayserispor soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DEVAM ETTİ

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Kayserispor, 62. dakikada Oğuzhan Matur'un kendi kalesine attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

78. dakikada Mamadi Camara'nın asistini gole çeviren Talant Seferi, kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

Mücadelede son sözü ise 88. dakikada Mamadi Camara'nın asistinde Florent Hasani söyledi: 6-0.

KAYSERİSPOR PUANINI 30'A YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki 9. galibiyetini elde ederek puanını 30'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor'a konuk olacak.

Muğlaspor ise 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

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Hakemler: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 78 Mert Göçkan), Sinan Kurt (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Görkem Sağlam (Dk. 58 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 58 Hasani), Camara, Seferi, Moreno (Dk. 73 Oğulcan Çağlayan)

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 85 Ahmen Engin), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur, Ali Kaan Güneren, Celhaka, Diarra, Avramovski (Dk. 68 Camaj) Ertuğrul Furat (Dk. 14 Osundina, Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Sissoko (Dk. 46 Yasin Uzunoğu)

Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 39 ve Dk. 41 Moreno, Dk. 62 Oğuzhan Matur (kendi kalesine), Dk. 76 Seferi, Dk. 88 Hasani (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 70 Bilal Ceylan (Muğlaspor)

 

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