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0
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Atila Gerin: "Böyle bir takıma karşı 6 gol atmak kolay değil"

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Muğlaspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 00:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atila Gerin: 'Böyle bir takıma karşı 6 gol atmak kolay değil'
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Muğlaspor'u 6-0 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Güçlü bir rakibe karşı farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Gerin, iki haftada 9 gol atan bir takıma karşı 6-0 kazanmanın önemine dikkat çekti.

Oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir takıma karşı 6 gol atmak, oyunu komple kontrolde tutarak yapmak kolay değil. Devam edeceğiz. Çocukları tebrik ediyorum, öpüyorum hepsini. Ayaklarına yüreklerine sağlık. Herkes gol attı morallendi. Futbolda düne bakmak yok. Sürekli geliştirip devam etmek lazım. Bir yarışın içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu yarışı da sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz."



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