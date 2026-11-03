Beşiktaş'ta Italiano'dan Celtic uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, gözünü Celtic karşılaşmasına çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te İskoçya'da Celtic Park'ta oynanacak Avrupa kupası mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
ITALIANO'DAN FUTBOLCULARINA KRİTİK UYARI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Celtic karşılaşması öncesinde futbolcularını motive etmek için çalışmalarını sürdürdü.
İtalyan teknik adamın, oyuncularından Kasımpaşa beraberliğini geride bırakmalarını istediği ifade edildi.
Italiano'nun ayrıca Kasımpaşa karşısında yapılan hataların Celtic deplasmanında tekrarlanmaması konusunda futbolcularına ciddi uyarılarda bulundu.
HEDEF İSKOÇYA'DAN GALİBİYETLE DÖNMEK!
Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefleyen Beşiktaş, Celtic deplasmanından üç puanla ayrılarak ilk 24 takım arasına kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, İskoçya'dan galibiyetle dönerek milli ara öncesinde moral bulmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ 8. SIRADA!
Avrupa kupalarındaki lig aşamasında 7 puanla 8. sırada bulunan Beşiktaş, Celtic karşısında avantajını artırmak istiyor.
İlk üç karşılaşmasından puan çıkaramayan İskoç temsilcisi ise 35. sırada yer alıyor.
ITALIANO'DAN FUTBOLCULARINA KRİTİK UYARI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Celtic karşılaşması öncesinde futbolcularını motive etmek için çalışmalarını sürdürdü.
İtalyan teknik adamın, oyuncularından Kasımpaşa beraberliğini geride bırakmalarını istediği ifade edildi.
Italiano'nun ayrıca Kasımpaşa karşısında yapılan hataların Celtic deplasmanında tekrarlanmaması konusunda futbolcularına ciddi uyarılarda bulundu.
HEDEF İSKOÇYA'DAN GALİBİYETLE DÖNMEK!
Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefleyen Beşiktaş, Celtic deplasmanından üç puanla ayrılarak ilk 24 takım arasına kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, İskoçya'dan galibiyetle dönerek milli ara öncesinde moral bulmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ 8. SIRADA!
Avrupa kupalarındaki lig aşamasında 7 puanla 8. sırada bulunan Beşiktaş, Celtic karşısında avantajını artırmak istiyor.
İlk üç karşılaşmasından puan çıkaramayan İskoç temsilcisi ise 35. sırada yer alıyor.
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