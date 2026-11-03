Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğu ve deplasmanda yaşanan puan kayıpları gündeme geldi.
Siyah-beyazlılar, sağ ayak tabanından sakatlanan milli futbolcunun forma giyemediği son 4 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YOKLUĞUNDA 4 MAÇTA 1 GALİBİYET!
Hoffenheim deplasmanında sakatlanan Orkun Kökçü, Trabzonspor, Başakşehir, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev alamadı.
Beşiktaş, kaptanının yokluğunda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olurken Başakşehir'i aynı skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken Süper Lig'de Kasımpaşa karşısından da aynı skorla ayrıldı.
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün 90 dakika yedek kulübesinde beklediği Zalgiris deplasmanında ise 1-0 mağlup olmuştu.
DEPLASMANDA 11 PUAN KAYBETTİ!
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Alanyaspor, Amed Sportif ve Trabzonspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında elde etti.
Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, dış sahadaki 15 puanın yalnızca 4'ünü hanesine yazdırabildi.
Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü.
ITALIANO'NUN TERCİHLERİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU!
Beşiktaş'ın deplasmanda yaşadığı puan kayıplarının ardından Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri ve maç içindeki müdahaleleri tartışılmaya başlandı.
İtalyan çalıştırıcı, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada Dusan Vlahovic, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Ouattara'yı yedek kulübesinde başlatmıştı.
Bu futbolcuların ikinci yarıda oyuna dahil edilmesine rağmen Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Amed Sportif karşılaşmasında ise Emirhan Topçu'yu yedek bırakan Italiano, rakibin 59. dakikada 3-1 öne geçmesinin ardından Hyeon-gyu Oh'u 78. dakikada oyuna almıştı.
Deneyimli teknik adam, söz konusu karşılaşmada yaptığı rotasyon ve oyuncu değişikliklerinin zamanlaması nedeniyle eleştirilmişti.
TRABZONSPOR MAÇINDA GEÇ MÜDAHALE ELEŞTİRİSİ
Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada da Italiano'nun oyuncu değişiklikleri gündeme geldi.
Karadeniz temsilcisinin 72. dakikada Salih'in golüyle farkı ikiye çıkarmasının ardından İtalyan çalıştırıcı, ilk değişikliklerini 76. dakikada gerçekleştirdi.
Italiano, Hyeon-gyu Oh, Ouattara ve İlhan Fakılı'yı aynı anda oyuna dahil etti.
KASIMPAŞA MAÇINDA ÜSTÜNLÜK KORUNAMADI
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Italiano, karşılaşmanın 63. dakikasında Junior Olaitan'ı, 83. dakikasında ise Amir Murillo ve Leandro Trossard'ı oyundan aldı.
Kasımpaşa'nın 87. dakikada Raffael ile bulduğu gol, karşılaşmanın skorunu belirledi.
Beşiktaş'ın üstünlüğünü koruyamaması, İtalyan teknik adamın oyuncu değişikliklerine yönelik eleştirileri artırdı.
SON 5 SEZONUN EN DÜŞÜK DEPLASMAN PERFORMANSI
Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk 5 deplasman maçında topladığı 4 puanla 2022-2023 sezonundan bu yana en düşük puan performansını sergiledi.
Beşiktaş, geçen sezon deplasmandaki ilk 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 7 puan toplamıştı.
Kara Kartal, ayrıca son 5 sezonun ilk 10 haftalık dönemlerinde üçüncü kez 19 puana ulaştı.
Siyah-beyazlılar, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ilk 10 haftasında da 19'ar puan toplamıştı. Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda 20, geçen sezon ise 17 puan elde etmişti.
SAVUNMA PERFORMANSI GERİLEDİ!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 karşılaşmada kalesini gole kapatırken son 10 maçında bunu yalnızca 2 kez başarabildi.
Siyah-beyazlılar, bu süreçte Erzurumspor'u 3-0 ve Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol yemedi.
Diğer 8 mücadelede ise kalesinde toplam 14 gol gördü.
Beşiktaş, söz konusu 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
DOLMABAHÇE'DE FARKLI TABLO!
Deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, iç sahada ise başarılı bir performans ortaya koydu.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynadığı 10 resmi karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Süper Lig'deki 5 iç saha maçının tamamını kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise taraftarı önünde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, evindeki 10 karşılaşmada 25 gol atarken yalnızca 6 gol yedi.
Siyah-beyazlılar, sağ ayak tabanından sakatlanan milli futbolcunun forma giyemediği son 4 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özellikle deplasman maçlarında yaptığı kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri de eleştirilerin odağında yer aldı.
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ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YOKLUĞUNDA 4 MAÇTA 1 GALİBİYET!
Hoffenheim deplasmanında sakatlanan Orkun Kökçü, Trabzonspor, Başakşehir, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev alamadı.
Beşiktaş, kaptanının yokluğunda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olurken Başakşehir'i aynı skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken Süper Lig'de Kasımpaşa karşısından da aynı skorla ayrıldı.
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün 90 dakika yedek kulübesinde beklediği Zalgiris deplasmanında ise 1-0 mağlup olmuştu.
DEPLASMANDA 11 PUAN KAYBETTİ!
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Alanyaspor, Amed Sportif ve Trabzonspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında elde etti.
Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, dış sahadaki 15 puanın yalnızca 4'ünü hanesine yazdırabildi.
Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü.
ITALIANO'NUN TERCİHLERİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU!
Beşiktaş'ın deplasmanda yaşadığı puan kayıplarının ardından Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri ve maç içindeki müdahaleleri tartışılmaya başlandı.
İtalyan çalıştırıcı, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada Dusan Vlahovic, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Ouattara'yı yedek kulübesinde başlatmıştı.
Bu futbolcuların ikinci yarıda oyuna dahil edilmesine rağmen Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Amed Sportif karşılaşmasında ise Emirhan Topçu'yu yedek bırakan Italiano, rakibin 59. dakikada 3-1 öne geçmesinin ardından Hyeon-gyu Oh'u 78. dakikada oyuna almıştı.
Deneyimli teknik adam, söz konusu karşılaşmada yaptığı rotasyon ve oyuncu değişikliklerinin zamanlaması nedeniyle eleştirilmişti.
TRABZONSPOR MAÇINDA GEÇ MÜDAHALE ELEŞTİRİSİ
Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada da Italiano'nun oyuncu değişiklikleri gündeme geldi.
Karadeniz temsilcisinin 72. dakikada Salih'in golüyle farkı ikiye çıkarmasının ardından İtalyan çalıştırıcı, ilk değişikliklerini 76. dakikada gerçekleştirdi.
Italiano, Hyeon-gyu Oh, Ouattara ve İlhan Fakılı'yı aynı anda oyuna dahil etti.
KASIMPAŞA MAÇINDA ÜSTÜNLÜK KORUNAMADI
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Italiano, karşılaşmanın 63. dakikasında Junior Olaitan'ı, 83. dakikasında ise Amir Murillo ve Leandro Trossard'ı oyundan aldı.
Kasımpaşa'nın 87. dakikada Raffael ile bulduğu gol, karşılaşmanın skorunu belirledi.
Beşiktaş'ın üstünlüğünü koruyamaması, İtalyan teknik adamın oyuncu değişikliklerine yönelik eleştirileri artırdı.
SON 5 SEZONUN EN DÜŞÜK DEPLASMAN PERFORMANSI
Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk 5 deplasman maçında topladığı 4 puanla 2022-2023 sezonundan bu yana en düşük puan performansını sergiledi.
Beşiktaş, geçen sezon deplasmandaki ilk 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 7 puan toplamıştı.
Kara Kartal, ayrıca son 5 sezonun ilk 10 haftalık dönemlerinde üçüncü kez 19 puana ulaştı.
Siyah-beyazlılar, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ilk 10 haftasında da 19'ar puan toplamıştı. Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda 20, geçen sezon ise 17 puan elde etmişti.
SAVUNMA PERFORMANSI GERİLEDİ!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 karşılaşmada kalesini gole kapatırken son 10 maçında bunu yalnızca 2 kez başarabildi.
Siyah-beyazlılar, bu süreçte Erzurumspor'u 3-0 ve Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol yemedi.
Diğer 8 mücadelede ise kalesinde toplam 14 gol gördü.
Beşiktaş, söz konusu 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
DOLMABAHÇE'DE FARKLI TABLO!
Deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, iç sahada ise başarılı bir performans ortaya koydu.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynadığı 10 resmi karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Süper Lig'deki 5 iç saha maçının tamamını kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise taraftarı önünde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, evindeki 10 karşılaşmada 25 gol atarken yalnızca 6 gol yedi.