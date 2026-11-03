Romelu Lukaku'dan Liverpool maçı öncesi mesaj!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı futbolcu, Liverpool karşısında Avrupa seviyesindeki kalitelerini göstermek istediklerini belirtirken son dönemde alınan sonuçları da değerlendirdi.
"AVRUPA SEVİYESİNDE KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ!"
Liverpool karşılaşmasına ilişkin konuşan Lukaku, şu ifadeleri kullandı:
"Maça oldukça alçakgönüllü bir şekilde yaklaşacağız. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz. Her duruma karşı hazırlıklıyız. Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamak bizim için zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz."
"MAÇLARI KAYBETMEYİ SEVMEM!"
Fenerbahçe'nin son haftalarda aldığı sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lukaku, şunları söyledi:
"Her maçta daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Şu anda maçları kaybediyoruz, maçları kaybetmeyi sevmem. Takım ve kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız."
"POTANSİYELİMİZİ GÖSTERDİK AMA..."
Göztepe karşılaşmasındaki performanslarına da değinen Belçikalı futbolcu, takımın istikrar kazanması gerektiğini belirtti.
"Göztepe maçında elimizdeki potansiyeli gösterdik ama bunun sürekliliğini göstermemiz gerekiyor. Onu yavaş yavaş çözeceğiz ve ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim."
"FİZİKSEL OLARAK OLDUKÇA İYİ DURUMDAYIM!"
Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Ne zaman gerçek Lukaku'yu göreceğiz?" sorusuna da yanıt veren yıldız futbolcu, fiziksel durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Şu anda fiziksel olarak oraya geldim. Bence fiziksel olarak oldukça iyi durumdayım. Gerekli gücü oluşturabilirim."
İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırmasına ilişkin de konuşan Lukaku, eski teknik direktörlerine teşekkür etti.
"Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Kulübün içerisinden biri, böyle durumlardan geçmek çok üzücü olabiliyor. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu, bunu biliyoruz. Kulübün istediğini sunamadık ve kulüp bir karar aldı. Her zaman İsmail Kartal'a müteşekkir olacağım."
"ARTIK SORUMLULUĞU ALMAMIZ GEREKİYOR!"
Takımın yeniden çıkış yakalaması gerektiğini belirten Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Şu andan sonra yukarıya doğru ivme göstermemiz gerekiyor. Maç kazanıp, ondan sonraki maça bakmamız gerekiyor. Bizim de bunu göstermemiz gerekiyor."
Taraftarların desteğine de değinen Lukaku, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftarın bizim arkamızda olacağına eminim. Bu taraftar elinden geleni yapıyor. Bizim de artık sorumluluğu alıp devam etmemiz gerekiyor."
"AVRUPA SEVİYESİNDE KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ!"
Liverpool karşılaşmasına ilişkin konuşan Lukaku, şu ifadeleri kullandı:
"Maça oldukça alçakgönüllü bir şekilde yaklaşacağız. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz. Her duruma karşı hazırlıklıyız. Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamak bizim için zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz."
"MAÇLARI KAYBETMEYİ SEVMEM!"
Fenerbahçe'nin son haftalarda aldığı sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lukaku, şunları söyledi:
"Her maçta daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Şu anda maçları kaybediyoruz, maçları kaybetmeyi sevmem. Takım ve kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız."
"POTANSİYELİMİZİ GÖSTERDİK AMA..."
Göztepe karşılaşmasındaki performanslarına da değinen Belçikalı futbolcu, takımın istikrar kazanması gerektiğini belirtti.
"Göztepe maçında elimizdeki potansiyeli gösterdik ama bunun sürekliliğini göstermemiz gerekiyor. Onu yavaş yavaş çözeceğiz ve ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim."
"FİZİKSEL OLARAK OLDUKÇA İYİ DURUMDAYIM!"
Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Ne zaman gerçek Lukaku'yu göreceğiz?" sorusuna da yanıt veren yıldız futbolcu, fiziksel durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Şu anda fiziksel olarak oraya geldim. Bence fiziksel olarak oldukça iyi durumdayım. Gerekli gücü oluşturabilirim."
İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırmasına ilişkin de konuşan Lukaku, eski teknik direktörlerine teşekkür etti.
"Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Kulübün içerisinden biri, böyle durumlardan geçmek çok üzücü olabiliyor. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu, bunu biliyoruz. Kulübün istediğini sunamadık ve kulüp bir karar aldı. Her zaman İsmail Kartal'a müteşekkir olacağım."
"ARTIK SORUMLULUĞU ALMAMIZ GEREKİYOR!"
Takımın yeniden çıkış yakalaması gerektiğini belirten Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Şu andan sonra yukarıya doğru ivme göstermemiz gerekiyor. Maç kazanıp, ondan sonraki maça bakmamız gerekiyor. Bizim de bunu göstermemiz gerekiyor."
Taraftarların desteğine de değinen Lukaku, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftarın bizim arkamızda olacağına eminim. Bu taraftar elinden geleni yapıyor. Bizim de artık sorumluluğu alıp devam etmemiz gerekiyor."