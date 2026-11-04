Sen ne yapıyorsun Fransız!

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki mücadelenin 23. dakikasında Mason Greenwood, kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada Tzimikas'ın iki elle itmesi sonrası yerde kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçeli oyuncular, itme olduğunu belirterek penaltı talebinde bulundu.
Clement Turpin, devam kararı verirken kulaklığını göstererek VAR ile iletişimde olduğunu işaret etti. VAR hakemi Willy Delajod'dan ise pozisyonu saha kenarında izleme önerisi gelmedi.
LIVERPOOL'UN GOLÜNDE DE İTİRAZ
Bu pozisyonun iki dakika ardından Liverpool'un bulduğu gol, Fenerbahçe cephesinde yeni itirazları beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, gol öncesinde faul yapıldığını savundu.
ÜST ÜSTE SARI KARTLAR
VAR kontrolünün tamamlanmasını bekleyen Turpin, ardından orta çizgiyi göstererek golü geçerli saydı. Karara tepki gösteren Archie Brown, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.
Bir dakika sonra ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt da hakeme yönelik itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Clement Turpin, devam kararı verirken kulaklığını göstererek VAR ile iletişimde olduğunu işaret etti. VAR hakemi Willy Delajod'dan ise pozisyonu saha kenarında izleme önerisi gelmedi.
LIVERPOOL'UN GOLÜNDE DE İTİRAZ
Bu pozisyonun iki dakika ardından Liverpool'un bulduğu gol, Fenerbahçe cephesinde yeni itirazları beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, gol öncesinde faul yapıldığını savundu.
ÜST ÜSTE SARI KARTLAR
VAR kontrolünün tamamlanmasını bekleyen Turpin, ardından orta çizgiyi göstererek golü geçerli saydı. Karara tepki gösteren Archie Brown, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.
Bir dakika sonra ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt da hakeme yönelik itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! https://t.co/CymdGKI9Ri
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü