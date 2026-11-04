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Sen ne yapıyorsun Fransız!

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasında kısa aralıklarla yaşanan iki pozisyon, sarı-lacivertlilerin hakem Clement Turpin'e tepki göstermesine neden oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 21:22 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 21:33
Haber: Sporx.com
Sen ne yapıyorsun Fransız!
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Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki mücadelenin 23. dakikasında Mason Greenwood, kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada Tzimikas'ın iki elle itmesi sonrası yerde kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçeli oyuncular, itme olduğunu belirterek penaltı talebinde bulundu.

Clement Turpin, devam kararı verirken kulaklığını göstererek VAR ile iletişimde olduğunu işaret etti. VAR hakemi Willy Delajod'dan ise pozisyonu saha kenarında izleme önerisi gelmedi.

LIVERPOOL'UN GOLÜNDE DE İTİRAZ

Bu pozisyonun iki dakika ardından Liverpool'un bulduğu gol, Fenerbahçe cephesinde yeni itirazları beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, gol öncesinde faul yapıldığını savundu.

ÜST ÜSTE SARI KARTLAR

VAR kontrolünün tamamlanmasını bekleyen Turpin, ardından orta çizgiyi göstererek golü geçerli saydı. Karara tepki gösteren Archie Brown, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Bir dakika sonra ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt da hakeme yönelik itirazları nedeniyle sarı kart gördü.



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