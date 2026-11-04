Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan İsmail Kartal, kısa süre sonra ilk kez görüntülendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmail Kartal, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e makamında ziyarette bulundu.
ASENSIO FORMASI HEDİYE ETTİ
65 yaşındaki teknik adam, ziyaret sırasında Ürkmezer'e Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'nun formasını takdim etti.
ASENSIO FORMASI HEDİYE ETTİ
65 yaşındaki teknik adam, ziyaret sırasında Ürkmezer'e Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'nun formasını takdim etti.
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