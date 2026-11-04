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İsmail Kartal'dan Asensio formalı ziyaret!

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör İsmail Kartal, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret ederek Marco Asensio forması hediye etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 13:18
Haber: Sporx.com
İsmail Kartal'dan Asensio formalı ziyaret!
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Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan İsmail Kartal, kısa süre sonra ilk kez görüntülendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e makamında ziyarette bulundu.

ASENSIO FORMASI HEDİYE ETTİ

65 yaşındaki teknik adam, ziyaret sırasında Ürkmezer'e Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'nun formasını takdim etti.



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