Rafael Nadal, Real Madrid yönetimine katılıyor!

Real Madrid'de Rafael Nadal'ın yönetim kuruluna katılması için önemli bir adım atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol kulübü, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Nadal'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Temsilci Üyeler Genel Kurulu'nun onayına sunulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
"BÜYÜK BİR GURUR"
Kulübün onur üyesi de olan Nadal'ın sportif başarılarının yanı sıra kişiliğine ve temsil ettiği değerlere vurgu yapılan açıklamada, İspanyol tenisçinin yönetimde görev alarak Real Madrid'in bugününe ve geleceğine katkı sunmasının camia için büyük bir gurur olacağı belirtildi.
Nadal'ın yeteneği, mücadeleci ruhu, fedakârlığı, alçakgönüllülüğü, rakiplerine saygısı ve dayanışmaya bağlılığının Real Madrid'in kimliğiyle örtüştüğü ifade edildi.
22 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU
Kariyerinde 22'si Grand Slam olmak üzere 92 tekler şampiyonluğu bulunan Nadal, iki olimpiyat altın madalyası ve İspanya ile beş Davis Kupası kazandı.
Dünya sıralamasında bir numaraya da yükselen efsane tenisçinin Real Madrid yönetimindeki görevi, Genel Kurul'un onayının ardından kesinleşecek.
"BÜYÜK BİR GURUR"
Kulübün onur üyesi de olan Nadal'ın sportif başarılarının yanı sıra kişiliğine ve temsil ettiği değerlere vurgu yapılan açıklamada, İspanyol tenisçinin yönetimde görev alarak Real Madrid'in bugününe ve geleceğine katkı sunmasının camia için büyük bir gurur olacağı belirtildi.
Nadal'ın yeteneği, mücadeleci ruhu, fedakârlığı, alçakgönüllülüğü, rakiplerine saygısı ve dayanışmaya bağlılığının Real Madrid'in kimliğiyle örtüştüğü ifade edildi.
22 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU
Kariyerinde 22'si Grand Slam olmak üzere 92 tekler şampiyonluğu bulunan Nadal, iki olimpiyat altın madalyası ve İspanya ile beş Davis Kupası kazandı.
Dünya sıralamasında bir numaraya da yükselen efsane tenisçinin Real Madrid yönetimindeki görevi, Genel Kurul'un onayının ardından kesinleşecek.
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