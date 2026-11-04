Galatasaray'da gündem zemin: Yönetime mesaj!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da Devler Ligi'nde alınan galibiyet kadar saha zemini de gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle sosyal medyada saha zemini için, "Patates tarlası gibi." yorumlarında bulundu.
Galatasaray'da; Okan Buruk, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen gibi isimler de Stuttgart maçının ardından saha zeminini eleştirdi.
"İKİ TAKIMI DA ETKİLEDİ"
Okan Buruk, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi." sözlerini sarf etti.
"BİZİ ZORLADI"
Ismail Jakobs, "Bence özellikle benim ve Roland açısından biraz daha zor oldu. Saha şartları çok iyi değildi bizim açısından, bizi zorladı savunmada ama iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
OSIMHEN'DEN MAÇ İÇİNDE TEPKİ
Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı, mücadele sırasında zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti.
OSIMHEN'DEN KULÜBEYE ŞİKAYET
Karşılaşma devam ederken zeminle ilgili sorun yaşadığını belirten Osimhen, durumu Galatasaray yedek kulübesine bildirdi.
Yıldız golcünün maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını gündeme taşıdı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Galatasaray, bir önceki milli ara döneminde de saha zeminini düzeltmiş ve zemin, ara sonrası ilk maç olan Kasımpaşa (9 Ekim) mücadelesine yetişmişti.
Aradan bir ay gibi bir süre geçmeden zeminin yeniden bozulması da eleştirilerin dozunu yükseltti.
"YÖNETİM HESAP SORSUN"
Galatasaray - Stuttgart mücadelesini değerlendiren Levent Tüzemen, "Galatasaray yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler. Torreira, Osimhen, Batrakov az daha kötü zeminden sakatlanıyorlardı." yorumunda bulundu.
MİLLİ ARADA YENİDEN BAKIM
Galatasaray Yönetimi'nin yaşanan bu gelişmelerin ardından saha zeminiyle ilgili milli arada yeniden hamle yapması ve zeminin bakıma alınması bekleniyor.
Galatasaray'da; Okan Buruk, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen gibi isimler de Stuttgart maçının ardından saha zeminini eleştirdi.
"İKİ TAKIMI DA ETKİLEDİ"
Okan Buruk, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi." sözlerini sarf etti.
"BİZİ ZORLADI"
Ismail Jakobs, "Bence özellikle benim ve Roland açısından biraz daha zor oldu. Saha şartları çok iyi değildi bizim açısından, bizi zorladı savunmada ama iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
OSIMHEN'DEN MAÇ İÇİNDE TEPKİ
Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı, mücadele sırasında zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti.
OSIMHEN'DEN KULÜBEYE ŞİKAYET
Karşılaşma devam ederken zeminle ilgili sorun yaşadığını belirten Osimhen, durumu Galatasaray yedek kulübesine bildirdi.
Yıldız golcünün maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını gündeme taşıdı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Galatasaray, bir önceki milli ara döneminde de saha zeminini düzeltmiş ve zemin, ara sonrası ilk maç olan Kasımpaşa (9 Ekim) mücadelesine yetişmişti.
Aradan bir ay gibi bir süre geçmeden zeminin yeniden bozulması da eleştirilerin dozunu yükseltti.
"YÖNETİM HESAP SORSUN"
Galatasaray - Stuttgart mücadelesini değerlendiren Levent Tüzemen, "Galatasaray yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler. Torreira, Osimhen, Batrakov az daha kötü zeminden sakatlanıyorlardı." yorumunda bulundu.
MİLLİ ARADA YENİDEN BAKIM
Galatasaray Yönetimi'nin yaşanan bu gelişmelerin ardından saha zeminiyle ilgili milli arada yeniden hamle yapması ve zeminin bakıma alınması bekleniyor.