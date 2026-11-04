Bugün
20:45
Fenerbahçe
Liverpool
Bugün
20:45
AEK Athens
Real Madrid
Bugün
23:00
Viking
Sabah FK
Bugün
23:00
B. Dortmund
Real Betis
Bugün
23:00
FC Porto
SSC Napoli
Bugün
23:00
PSV Eindhoven
Club Brugge
Bugün
23:00
RB Leipzig
M.City
Bugün
23:00
Slavia Prag
Arsenal
Bugün
23:00
Lens
Como
Bugün
18:30
Rennes
Olympiakos

Galatasaray'da gündem zemin: Yönetime mesaj!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı maçta en çok gündem olan konulardan biri saha zemini oldu. Okan Buruk, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen gibi isimlerden zemine eleştiri geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 09:01
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da gündem zemin: Yönetime mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da Devler Ligi'nde alınan galibiyet kadar saha zemini de gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle sosyal medyada saha zemini için, "Patates tarlası gibi." yorumlarında bulundu.

Galatasaray'da; Okan Buruk, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen gibi isimler de Stuttgart maçının ardından saha zeminini eleştirdi.

"İKİ TAKIMI DA ETKİLEDİ"

Okan Buruk, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi." sözlerini sarf etti.

"BİZİ ZORLADI"

Ismail Jakobs, "Bence özellikle benim ve Roland açısından biraz daha zor oldu. Saha şartları çok iyi değildi bizim açısından, bizi zorladı savunmada ama iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

OSIMHEN'DEN MAÇ İÇİNDE TEPKİ

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı, mücadele sırasında zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti.

OSIMHEN'DEN KULÜBEYE ŞİKAYET

Karşılaşma devam ederken zeminle ilgili sorun yaşadığını belirten Osimhen, durumu Galatasaray yedek kulübesine bildirdi.

Yıldız golcünün maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını gündeme taşıdı.



NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray, bir önceki milli ara döneminde de saha zeminini düzeltmiş ve zemin, ara sonrası ilk maç olan Kasımpaşa (9 Ekim) mücadelesine yetişmişti.

Aradan bir ay gibi bir süre geçmeden zeminin yeniden bozulması da eleştirilerin dozunu yükseltti.

"YÖNETİM HESAP SORSUN"

Galatasaray - Stuttgart mücadelesini değerlendiren Levent Tüzemen, "Galatasaray yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler. Torreira, Osimhen, Batrakov az daha kötü zeminden sakatlanıyorlardı." yorumunda bulundu.

MİLLİ ARADA YENİDEN BAKIM

Galatasaray Yönetimi'nin yaşanan bu gelişmelerin ardından saha zeminiyle ilgili milli arada yeniden hamle yapması ve zeminin bakıma alınması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.