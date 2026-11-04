Uğurcan Çakır'dan gole geçit yok!

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli file bekçisi, takımının 2-0 kazandığı performansıyla öne çıktı. Deneyimli eldiven, Stuttgart karşısında kritik kurtarışlara imza atarak takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.
Uğurcan Çakır, Stuttgart maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri için, "6 puan yaptık. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen seneden daha fazla puan toplamak istiyoruz." dedi.
Uğurcan Çakır, Stuttgart maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri için, "6 puan yaptık. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen seneden daha fazla puan toplamak istiyoruz." dedi.