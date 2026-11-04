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Galatasaray'da hedefe 1 maç kaldı

Galatasaray, Amedspor maçını da kazanarak milli araya kayıpsız ve moralli gitmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 11:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da hedefe 1 maç kaldı
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Galatasaray, Barcelona maçı sonrası yakaladığı seriyle dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Barcelona maçının ardından lig ve Avrupa'da çıktığı 5 maçı da kazandı. Galatasaray, 17 günde 5'te 5 yaparak dikkat çekti.

GALATASARAY'IN O SERİSİ

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Lille 2-4 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
Konyaspor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Stuttgart

GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇI

Galatasaray, Stuttgart maçının ardından ligde Amedspor ile karşılaşacak ve milli araya gidecek.

Sarı-kırmızılılar, Amedspor maçını da kazanarak milli araya kayıpsız ve moralli gitmek istiyor.

OKAN BURUK'TAN MESAJ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçının ardından, "Doğum günü hediyesi, milli araya kadar bütün maçları kazanmak. Amed maçı kaldı, onu da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçıyla ilgili, "Bu yıl bayağı lider de kaldık milli aradan dolayı. Galatasaray'ın gücünün farkındayız, son 4 yılın şampiyon takımı ile oynayacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Şuna eminim, çok zevkli bir maç olacaktır. Ligin en çok gol atan iki takımı, iki takım da açık oynuyor. Hocamız genelde bu sistemle oynatıyor. Her maçta gol attık. Güzel futbol oynayan bir kulübüz ama Galatasaray'ın gücünün de farkındayız. İzleyenlerin güzel bir maç izleyeceğinden eminim. Her sonuca açık bir maç gibi duruyor." dedi.

Eren, Galatasaray maçına çıkmadan 1 puanı kabul edip etmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, "Razı olmam. Ben kaybetse de kazansa da bu iki güzel futbol oynayan takımın karşılaşmasını isterim. Ben bu maça her türlü çıkarım, 3 puan verseler de çıkarım. Dursun Özbek ile geçen yıldan bu yana temas halindeydim. O zaman 1. Lig'deydik. Osimhen'i getirip bir özel maç yaparız demişti. Gelecek yıl Süper Lig'de olacağız, o zaman karşılaşırız demiştim. Bence güzel bir maç olacak, puandan ziyade bu zevki maçın izlenmesini istiyorum." yanıtını verdi.

SKOR TAHMİNİ

Nahit Eren, "Galatasaray maçı için skor tahmininiz var mı?" sorusunun ardından, "Bol gollü bir karşılaşma olacak. Amedspor'un kazanmasını istiyorum tabii ki ama 3 neticeye de açık bir maç. Gollü bir karşılaşma olacağı belli. Gollerin de yakın olacağını düşünüyorum. Seyir zevki güzel bir karşılaşma, umarım Amedspor oradan 3 puanla ayrılır." yanıtını verdi. 

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