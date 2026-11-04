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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın heyecanı devam ediyor. Devler Ligi'nde bugün (Çarşamba) 9 maç oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 09:26
Haber: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın heyecanı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin de sahaya çıkacağı bugün (Çarşamba) toplam 9 maç oynanacak. İşte maçlar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.

20.45 | AEK - REAL MADRID

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MUHTEMEL 11'LER

AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Varga, Jovic

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe

23.00 | BORUSSIA DORTMUND - REAL BETIS

MUHTEMEL 11'LER:

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham; Fábio Silva, Guirassy

Real Betis: Alvaro Vallés; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Fran García; Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott

23.00 | PORTO - NAPOLI

MUHTEMEL 11'LER

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Rosario, Gabriel Veiga, Froholdt, PepE, Andre Silva, Sainz

Napoli: Meret; Beukema, Rafa Marin, Rrahmani; Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; Politano, Hojlund, Lang.

23.00 | PSV - CLUB BRUGGE

MUHTEMEL 11'LER

PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Mauro JUnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.

Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi

23.00 | LEIPZIG - MANCHESTER CITY

MUHTEMEL 11'LER:

Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui; Banzuzi, Baumgartner; Gruda, Rômulo Cardoso, Nusa.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Rúben Dias, Gvardiol; Anderson, Fernández; Foden, Cherki, Doku; Haaland.

23.00 | LENS - COMO

MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Aguilar, Baidoo, Antonio; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Hazard; Ivanovic.

Como: Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Álex Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas

23.00 | SLAVIA PRAG - ARSENAL

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Domchak; Holeš, Zima, Chaloupek; Vlcek, Sadílek, Moses, Kubiak; Ayaosi, Suleiman; Nowak.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes, Odegaard; Madueke, Havertz, Tzolis.

23.00 | VIKING - SABAH

MUHTEMEL 11'LER

Viking: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Kristoffer Haugen; Bjørdal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripic.

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica, Khaibulaev; Parris, Mickels, Nwachukwu.

20.45 | FENERBAHÇE - LIVERPOOL

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.



Liverpool: Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas.



Bugün hangi maçlar var?

SaatProgramKanal
01:00Avrupa StüdyosuTRT Spor
01:00Son Sayfa GeceA Spor
08:00İlk BaskıTRT Spor
08:00Sabah SporuA Spor
10:00İşitme Engelliler Spor BülteniTRT Spor
10:30Spor BülteniTRT Spor
11:00Spor AjansıA Spor
11:00Spor ManşetTRT Spor
12:30Gün OrtasıTRT Spor
13:00Fethiyespor - EyüpsporA Spor
13:00Paris ATP ParisS Sport Plus
13:30Almanya Bundesliga ÖzetlerTRT Spor
14:30Gün OrtasıA Spor
15:00Spor GündemiA Spor
15:00İspanya La Liga ÖzetlerTRT Spor
15:30Ziraat Türkiye Kupası Kura ÇekimiA Spor
16:25Manisa Büyükşehir Bld.-Galatasaray DAIKINTRT Spor Yıldız
18:00A Spor Ana HaberA Spor
18:00Kuzeyboru - Aras KargoTVF YouTube
18:30Haber BülteniTRT Spor Yıldız
18:30Rennes - OlympiakosTabii
19:00Şampiyonlar Ligi ÖzelA Spor
19:00Beşiktaş - EczacıbaşıTVF YouTube
19:00Türk Telekom-Skylıners FrankfurtTRT Spor Yıldız
19:00Vakifbank - THYTabii
19:30Körfez Basket - BashkimiHT Spor
20:00Avusturya- TürkiyeTRT Spor
20:45AEK - Real MadridTabii
20:45Fenerbahçe - LiverpoolTRT 1
21:15Devre ArasıA Spor
21:20Legıa Warszawa-Galatasaray MCT TechnıcTRT Spor Yıldız
21:30Spor ArtıTRT Spor
22:30Avrupa GecesiA Spor
22:45Maç ÖzelTRT Spor
22:45Real Madrid - PanathinaikosS Sport Plus
23:00Borussia Dortmund - Real BetisTabii
23:00Porto - NapoliTabii
23:00PSV - Club BruggeTabii
23:00Leipzig - Manchester CityTabii
23:00Slavia Prag - ArsenalTabii
23:00Viking - Sabah BaküTabii
23:00Lens - ComoTabii
23:00Bristol City - WolverhamptonS Sport Plus


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