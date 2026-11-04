UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın heyecanı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin de sahaya çıkacağı bugün (Çarşamba) toplam 9 maç oynanacak. İşte maçlar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 | AEK - REAL MADRID
AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Varga, Jovic
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe
23.00 | BORUSSIA DORTMUND - REAL BETIS
MUHTEMEL 11'LER:
Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham; Fábio Silva, Guirassy
Real Betis: Alvaro Vallés; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Fran García; Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott
23.00 | PORTO - NAPOLI
MUHTEMEL 11'LER
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Rosario, Gabriel Veiga, Froholdt, PepE, Andre Silva, Sainz
Napoli: Meret; Beukema, Rafa Marin, Rrahmani; Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; Politano, Hojlund, Lang.
23.00 | PSV - CLUB BRUGGE
MUHTEMEL 11'LER
PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Mauro JUnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.
Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi
23.00 | LEIPZIG - MANCHESTER CITY
MUHTEMEL 11'LER:
Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui; Banzuzi, Baumgartner; Gruda, Rômulo Cardoso, Nusa.
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Rúben Dias, Gvardiol; Anderson, Fernández; Foden, Cherki, Doku; Haaland.
23.00 | LENS - COMO
MUHTEMEL 11'LER
Lens: Risser; Aguilar, Baidoo, Antonio; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Hazard; Ivanovic.
Como: Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Álex Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas
23.00 | SLAVIA PRAG - ARSENAL
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Domchak; Holeš, Zima, Chaloupek; Vlcek, Sadílek, Moses, Kubiak; Ayaosi, Suleiman; Nowak.
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes, Odegaard; Madueke, Havertz, Tzolis.
23.00 | VIKING - SABAH
MUHTEMEL 11'LER
Viking: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Kristoffer Haugen; Bjørdal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripic.
Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica, Khaibulaev; Parris, Mickels, Nwachukwu.
20.45 | FENERBAHÇE - LIVERPOOL
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.
Liverpool: Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas.
Bugün hangi maçlar var?
20.45 | AEK - REAL MADRID
MUHTEMEL 11'LER
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Varga, Jovic
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe
23.00 | BORUSSIA DORTMUND - REAL BETIS
MUHTEMEL 11'LER:
Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham; Fábio Silva, Guirassy
Real Betis: Alvaro Vallés; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Fran García; Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott
23.00 | PORTO - NAPOLI
MUHTEMEL 11'LER
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Rosario, Gabriel Veiga, Froholdt, PepE, Andre Silva, Sainz
Napoli: Meret; Beukema, Rafa Marin, Rrahmani; Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; Politano, Hojlund, Lang.
23.00 | PSV - CLUB BRUGGE
MUHTEMEL 11'LER
PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Mauro JUnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.
Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi
23.00 | LEIPZIG - MANCHESTER CITY
MUHTEMEL 11'LER:
Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui; Banzuzi, Baumgartner; Gruda, Rômulo Cardoso, Nusa.
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Rúben Dias, Gvardiol; Anderson, Fernández; Foden, Cherki, Doku; Haaland.
23.00 | LENS - COMO
MUHTEMEL 11'LER
Lens: Risser; Aguilar, Baidoo, Antonio; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Hazard; Ivanovic.
Como: Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Álex Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas
23.00 | SLAVIA PRAG - ARSENAL
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Domchak; Holeš, Zima, Chaloupek; Vlcek, Sadílek, Moses, Kubiak; Ayaosi, Suleiman; Nowak.
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes, Odegaard; Madueke, Havertz, Tzolis.
23.00 | VIKING - SABAH
MUHTEMEL 11'LER
Viking: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Kristoffer Haugen; Bjørdal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripic.
Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica, Khaibulaev; Parris, Mickels, Nwachukwu.
20.45 | FENERBAHÇE - LIVERPOOL
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.
Liverpool: Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas.
Bugün hangi maçlar var?
|Saat
|Program
|Kanal
|01:00
|Avrupa Stüdyosu
|TRT Spor
|01:00
|Son Sayfa Gece
|A Spor
|08:00
|İlk Baskı
|TRT Spor
|08:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|10:00
|İşitme Engelliler Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:30
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|11:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|11:00
|Spor Manşet
|TRT Spor
|12:30
|Gün Ortası
|TRT Spor
|13:00
|Fethiyespor - Eyüpspor
|A Spor
|13:00
|Paris ATP Paris
|S Sport Plus
|13:30
|Almanya Bundesliga Özetler
|TRT Spor
|14:30
|Gün Ortası
|A Spor
|15:00
|Spor Gündemi
|A Spor
|15:00
|İspanya La Liga Özetler
|TRT Spor
|15:30
|Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi
|A Spor
|16:25
|Manisa Büyükşehir Bld.-Galatasaray DAIKIN
|TRT Spor Yıldız
|18:00
|A Spor Ana Haber
|A Spor
|18:00
|Kuzeyboru - Aras Kargo
|TVF YouTube
|18:30
|Haber Bülteni
|TRT Spor Yıldız
|18:30
|Rennes - Olympiakos
|Tabii
|19:00
|Şampiyonlar Ligi Özel
|A Spor
|19:00
|Beşiktaş - Eczacıbaşı
|TVF YouTube
|19:00
|Türk Telekom-Skylıners Frankfurt
|TRT Spor Yıldız
|19:00
|Vakifbank - THY
|Tabii
|19:30
|Körfez Basket - Bashkimi
|HT Spor
|20:00
|Avusturya- Türkiye
|TRT Spor
|20:45
|AEK - Real Madrid
|Tabii
|20:45
|Fenerbahçe - Liverpool
|TRT 1
|21:15
|Devre Arası
|A Spor
|21:20
|Legıa Warszawa-Galatasaray MCT Technıc
|TRT Spor Yıldız
|21:30
|Spor Artı
|TRT Spor
|22:30
|Avrupa Gecesi
|A Spor
|22:45
|Maç Özel
|TRT Spor
|22:45
|Real Madrid - Panathinaikos
|S Sport Plus
|23:00
|Borussia Dortmund - Real Betis
|Tabii
|23:00
|Porto - Napoli
|Tabii
|23:00
|PSV - Club Brugge
|Tabii
|23:00
|Leipzig - Manchester City
|Tabii
|23:00
|Slavia Prag - Arsenal
|Tabii
|23:00
|Viking - Sabah Bakü
|Tabii
|23:00
|Lens - Como
|Tabii
|23:00
|Bristol City - Wolverhampton
|S Sport Plus