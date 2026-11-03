Gakpo'dan Kadıköy atmosferi ve Kuyt sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Liverpool'un yıldız futbolcusu Cody Gakpo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "UMARIM HARİKA BİR ATMOSFER OLUR"
Kadıköy'deki atmosfer hakkında konuşan Gakpo, Türkiye'de daha önce de maç oynadıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Oldukça zorlu bir atmosfer. Geçen sene Türkiye'de de maçımız olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum böyle atmosferleri. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz."
DİRK KUYT SÖZLERİ
Hollandalı futbolcu, Liverpool ve Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularından Dirk Kuyt hakkında da konuştu. Gakpo, vatandaşıyla ilgili şunları söyledi:
"Dirk Kuyt, Liverpool için de Hollanda Milli Takımı için de harika bir oyuncuydu. Ben daha gençken onu oldukça fazla izledim. Milli takımda çok sayıda maça çıktı ve Dünya Kupası finalinde oynadı. Ayrıca Feyenoord'a geri döndüğünde, sanırım son kez şampiyon oldukları maçta hat-trick yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Evet, onu oldukça fazla takip ettim."
Kadıköy'deki atmosfer hakkında konuşan Gakpo, Türkiye'de daha önce de maç oynadıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Oldukça zorlu bir atmosfer. Geçen sene Türkiye'de de maçımız olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum böyle atmosferleri. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz."
DİRK KUYT SÖZLERİ
Hollandalı futbolcu, Liverpool ve Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularından Dirk Kuyt hakkında da konuştu. Gakpo, vatandaşıyla ilgili şunları söyledi:
"Dirk Kuyt, Liverpool için de Hollanda Milli Takımı için de harika bir oyuncuydu. Ben daha gençken onu oldukça fazla izledim. Milli takımda çok sayıda maça çıktı ve Dünya Kupası finalinde oynadı. Ayrıca Feyenoord'a geri döndüğünde, sanırım son kez şampiyon oldukları maçta hat-trick yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Evet, onu oldukça fazla takip ettim."
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