Cooper Flagg, NBA kariyerinin tamamını Dallas Mavericks'te geçirmek ve Dirk Nowitzki'nin şehirle kurduğu bağa benzer bir ilişki oluşturmak istediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA Draftı'nın birinci sıra seçimi olarak Dallas'a katılan Flagg, bütün kariyerini aynı kulüpte geçirmek isteyip istemediği sorusuna tereddütsüz yanıt verdi:
"Yüzde yüz.
Bundan daha çok isteyeceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dirk gibi birine bakıyorsunuz. Onun bıraktığı mirasın yeri bambaşka.
Bir şehir tarafından bu kadar sevilmek, tek bir yerden böylesine büyük sevgi ve destek görmek... Bundan başka ne hayal edebilirsiniz ki?"
Flagg, Mavericks taraftarlarıyla geliştirmek istediği ilişki için Nowitzki'yi örnek gösterdi.
Alman efsane, 21 yıllık NBA kariyerinin tamamını Dallas'ta geçirmiş ve 2011 yılında kulübü tarihinin ilk şampiyonluğuna taşımıştı.
Ancak Flagg, bütün kariyerini aynı takımda geçirmenin yalnızca oyuncunun tercihine bağlı olmadığını da kabul etti.
Takasların ve kulüp kararlarının planları değiştirebileceğini hatırlatan genç forvet, şu ifadeleri kullandı:
"Nihai hedef bu.
Ama az önce konuştuğumuz gibi, günün sonunda bu bir iş. Birçok şey de benim kararım olmayacak."
"Yüzde yüz.
Bundan daha çok isteyeceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dirk gibi birine bakıyorsunuz. Onun bıraktığı mirasın yeri bambaşka.
Bir şehir tarafından bu kadar sevilmek, tek bir yerden böylesine büyük sevgi ve destek görmek... Bundan başka ne hayal edebilirsiniz ki?"
Flagg, Mavericks taraftarlarıyla geliştirmek istediği ilişki için Nowitzki'yi örnek gösterdi.
Alman efsane, 21 yıllık NBA kariyerinin tamamını Dallas'ta geçirmiş ve 2011 yılında kulübü tarihinin ilk şampiyonluğuna taşımıştı.
Ancak Flagg, bütün kariyerini aynı takımda geçirmenin yalnızca oyuncunun tercihine bağlı olmadığını da kabul etti.
Takasların ve kulüp kararlarının planları değiştirebileceğini hatırlatan genç forvet, şu ifadeleri kullandı:
"Nihai hedef bu.
Ama az önce konuştuğumuz gibi, günün sonunda bu bir iş. Birçok şey de benim kararım olmayacak."
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