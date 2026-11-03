Trabzonspor, Abdoulaye Doumbia için harekete geçiyor

Trabzonspor, orta saha transferi için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia için yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç kulübü Hacken ile görüşeceği öğrenildi.
Hacken'de bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Genç orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hacken'de bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Genç orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.