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Trabzonspor, Abdoulaye Doumbia için harekete geçiyor

Trabzonspor, Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdoulaye Doumbia için harekete geçiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 10:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Abdoulaye Doumbia için harekete geçiyor
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Trabzonspor, orta saha transferi için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia için yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç kulübü Hacken ile görüşeceği öğrenildi.

Hacken'de bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Genç orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.  



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