Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi Oppong müjdesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye, Kojo Peprah Oppong'dan sevindirici haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Ganalı stoper, takımla çalışmalara döndü.
SON ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI
A Spor'un haberine göre, son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Kojo Oppong, Liverpool maçının kadrosunda yer alacak.
GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Genç savunmacı, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un sakatlığı nedeniyle oyundan alındığını belirtmişti.
12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u sezon başında Fransız ekibi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.
SON ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI
A Spor'un haberine göre, son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Kojo Oppong, Liverpool maçının kadrosunda yer alacak.
GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Genç savunmacı, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un sakatlığı nedeniyle oyundan alındığını belirtmişti.
12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u sezon başında Fransız ekibi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü