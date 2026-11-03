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Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi Oppong müjdesi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle endişe yaratan Kojo Peprah Oppong'dan sevindirici haber geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 17:43 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 17:44
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi Oppong müjdesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye, Kojo Peprah Oppong'dan sevindirici haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Ganalı stoper, takımla çalışmalara döndü.

SON ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI

A Spor'un haberine göre, son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Kojo Oppong, Liverpool maçının kadrosunda yer alacak.

GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Genç savunmacı, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un sakatlığı nedeniyle oyundan alındığını belirtmişti.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u sezon başında Fransız ekibi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.



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