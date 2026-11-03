Galatasaray'dan Leipzig'e dönüyor: Bitshiabu

Galatasaray'ın Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Chadaille Bitshiabu için transfer haberi gündeme geldi.
ALMANYA'YA GERİ DÖNECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın El Chadaille Bitshiabu için 28 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var.
Sarı-kırmızılıların şu anda bu opsiyonu kullanması olası gözükmüyor. Fransız oyuncu, sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek.
BİR MAÇTA SÜRE ALDI
21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki ilk resmi maçına geçtiğimiz hafta çıkmıştı. Bitshiabu, ligde Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.
Leipzig'e sezon sonunda geri dönmesi beklenen Bitshiabu'nun, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
ALMANYA'YA GERİ DÖNECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın El Chadaille Bitshiabu için 28 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var.
Sarı-kırmızılıların şu anda bu opsiyonu kullanması olası gözükmüyor. Fransız oyuncu, sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek.
BİR MAÇTA SÜRE ALDI
21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki ilk resmi maçına geçtiğimiz hafta çıkmıştı. Bitshiabu, ligde Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.
Leipzig'e sezon sonunda geri dönmesi beklenen Bitshiabu'nun, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.