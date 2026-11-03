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Galatasaray'dan Leipzig'e dönüyor: Bitshiabu

Galatasaray'ın şu anda El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanması olası gözükmüyor. Fransız oyuncu, sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Leipzig'e dönüyor: Bitshiabu
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Galatasaray'ın Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Chadaille Bitshiabu için transfer haberi gündeme geldi.

ALMANYA'YA GERİ DÖNECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın El Chadaille Bitshiabu için 28 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var.

Sarı-kırmızılıların şu anda bu opsiyonu kullanması olası gözükmüyor. Fransız oyuncu, sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek.

BİR MAÇTA SÜRE ALDI

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki ilk resmi maçına geçtiğimiz hafta çıkmıştı. Bitshiabu, ligde Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Leipzig'e sezon sonunda geri dönmesi beklenen Bitshiabu'nun, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  



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