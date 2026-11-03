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Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü kararı!

Beşiktaş'ta Celtic karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'nün sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 11:04
Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü kararı!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü'nün durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, milli futbolcunun Celtic karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin kararını antrenman performansına göre vereceği belirtildi.

ITALIANO, ORKUN KÖKÇÜ'YÜ ANTRENMANDA DENEYECEK

Sabah'ın haberine göre Vincenzo Italiano, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Orkun Kökçü'yü 3 Kasım Salı günü yapılacak antrenmanda deneyecek.

İtalyan çalıştırıcının, 25 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumunu yakından takip edeceği aktarıldı.

CELTIC MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ayak tabanında yaşadığı ağrılar nedeniyle son karşılaşmalarda görev alamayan Orkun Kökçü'nün Celtic maçında oynama ihtimali belirsizliğini koruyor.

Haberde, milli futbolcunun ağrılarının devam etmesi halinde İskoçya deplasmanında da forma giyemeyeceği ifade edildi.

Italiano'nun, kaptanının sağlık durumuna göre son kararını vermesi bekleniyor.

ORKUN'UN YOKLUĞUNDA 4 MAÇTA 1 GALİBİYET!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi.

Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun görev alamadığı bu 4 maçta yalnızca Başakşehir'i mağlup etti.

Beşiktaş, diğer 3 karşılaşmada ise 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

GÖZLER KAPTANIN DÖNÜŞÜNDE!

Orkun Kökçü'nün yokluğu, Beşiktaş'ın orta saha organizasyonundaki önemli eksiklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Siyah-beyazlı teknik heyet, Celtic karşılaşması öncesinde milli futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.



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