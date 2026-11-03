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Gabriel Sara için transfer iddiası!

Roma, Everton ve Newcastle United'ın; Galatasaray'dan Gabriel Sara ile ilgilendiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 08:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara için transfer iddiası!
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Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A devlerinden Roma, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.



30 MİLYON EURO

Haberin detaylarında İtalyan devinin yanı sıra Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile ilgilendiği ve bu iki kulübün 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.  



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