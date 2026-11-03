Gabriel Sara için transfer iddiası!

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A devlerinden Roma, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
30 MİLYON EURO
Haberin detaylarında İtalyan devinin yanı sıra Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile ilgilendiği ve bu iki kulübün 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.
30 MİLYON EURO
Haberin detaylarında İtalyan devinin yanı sıra Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile ilgilendiği ve bu iki kulübün 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.