UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Kojo Peprah Oppong'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde, karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Ganalı stoperin MR sonuçları belli oldu.
OPPONG'UN MR SONUCU BELLİ OLDU!
beIN SPORTS'un haberine göre, Kojo Peprah Oppong'un yapılan MR incelemesinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı.
22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun günlük olarak takip edileceği ve Liverpool maçında forma giyip giyemeyeceğine karşılaşma öncesinde karar verileceği belirtildi.
GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Genç savunmacı, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un sakatlığı nedeniyle oyundan alındığını belirtmişti.
12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u sezon başında Fransız ekibi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.
OPPONG'UN MR SONUCU BELLİ OLDU!
beIN SPORTS'un haberine göre, Kojo Peprah Oppong'un yapılan MR incelemesinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı.
22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun günlük olarak takip edileceği ve Liverpool maçında forma giyip giyemeyeceğine karşılaşma öncesinde karar verileceği belirtildi.
GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Genç savunmacı, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un sakatlığı nedeniyle oyundan alındığını belirtmişti.
12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u sezon başında Fransız ekibi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.
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