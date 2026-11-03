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Fenerbahçe'de Oppong gelişmesi! MR sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kojo Peprah Oppong'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 08:57
Fenerbahçe'de Oppong gelişmesi! MR sonucu belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Kojo Peprah Oppong'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde, karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Ganalı stoperin MR sonuçları belli oldu.

OPPONG'UN MR SONUCU BELLİ OLDU!

beIN SPORTS'un haberine göre, Kojo Peprah Oppong'un yapılan MR incelemesinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı.

22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun günlük olarak takip edileceği ve Liverpool maçında forma giyip giyemeyeceğine karşılaşma öncesinde karar verileceği belirtildi.

GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Genç savunmacı, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un sakatlığı nedeniyle oyundan alındığını belirtmişti.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u sezon başında Fransız ekibi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.



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