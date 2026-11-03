Beşiktaş'ın deplasman kabusu dış basında gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, dış sahadaki puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında önemli iki puan bıraktı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, iç sahadaki başarılı performansını deplasman karşılaşmalarına yansıtamadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlılar, topladığı 4 puanla 2022-2023 sezonundan bu yana ilk 5 deplasman maçındaki en düşük puan performansını sergiledi.
Dış sahada rakip fileleri 6 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.
Kara Kartal, deplasmandaki tek galibiyetini 5 Eylül'de Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
DOLMABAHÇE'DE BAMBAŞKA BEŞİKTAŞ!
Deplasmanda puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, iç sahada ise farklı bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Avrupa kupalarıyla birlikte Dolmabahçe'de çıktığı 10 maçta ise 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.
Ligde ilk 10 hafta sonunda 19 puana ulaşan Beşiktaş, son 5 sezondaki ilk 10 haftalık dönemlerin üçünde aynı puanı topladı.
SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ!
Sezona Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 6 maçta gol yemeden başlayan Beşiktaş, son dönemde savunma performansında düşüş yaşadı.
Siyah-beyazlılar, son 10 resmi karşılaşmanın yalnızca 2'sinde kalesini gole kapatabildi.
Bu süreçte Fenerbahçe, Marsilya, Amedspor, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol yiyen Beşiktaş, yalnızca Erzurumspor'u 3-0 ve Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçlarda gol yemedi.
İTALYAN BASININDA GÜNDEM OLDU!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kaybı, Vincenzo Italiano'nun ülkesi İtalya'da da yankı buldu.
Virgilio, karşılaşmayı "Beşiktaş'ta Italiano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığıyla okuyucularına aktardı.
Calciomercato ise Dusan Vlahovic'in performansını öne çıkardığı haberinde şu ifadeleri kullandı:
"Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı."
TROSSARD GOL HASRETİNE SON VERDİ!
Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Kasımpaşa karşılaşmasında gol atarak 4 haftalık gol suskunluğunu bozdu.
Siyah-beyazlı formayla ilk golünü Erzurumspor karşısında kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Amedspor maçında görev alamamıştı.
Trossard, Kocaelispor, Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşmalarında ise gol sevinci yaşayamamıştı.
Belçikalı yıldızın Kasımpaşa karşısındaki golü, Beşiktaş'ın galibiyeti için yeterli olmadı.
OLAITAN'DAN TARAFTARA ÖZÜR!
Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, Kasımpaşa beraberliğinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Olaitan, 2-0'lık üstünlüğün korunamamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"2-0'lık üstünlüğü kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. En iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sorumluluğu üstleniyor, yaşananlardan ders çıkarıyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz."
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, iç sahadaki başarılı performansını deplasman karşılaşmalarına yansıtamadı.
DEPLASMANDA SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI!
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Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlılar, topladığı 4 puanla 2022-2023 sezonundan bu yana ilk 5 deplasman maçındaki en düşük puan performansını sergiledi.
Dış sahada rakip fileleri 6 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.
Kara Kartal, deplasmandaki tek galibiyetini 5 Eylül'de Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
DOLMABAHÇE'DE BAMBAŞKA BEŞİKTAŞ!
Deplasmanda puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, iç sahada ise farklı bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Avrupa kupalarıyla birlikte Dolmabahçe'de çıktığı 10 maçta ise 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.
Ligde ilk 10 hafta sonunda 19 puana ulaşan Beşiktaş, son 5 sezondaki ilk 10 haftalık dönemlerin üçünde aynı puanı topladı.
SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ!
Sezona Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 6 maçta gol yemeden başlayan Beşiktaş, son dönemde savunma performansında düşüş yaşadı.
Siyah-beyazlılar, son 10 resmi karşılaşmanın yalnızca 2'sinde kalesini gole kapatabildi.
Bu süreçte Fenerbahçe, Marsilya, Amedspor, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol yiyen Beşiktaş, yalnızca Erzurumspor'u 3-0 ve Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçlarda gol yemedi.
İTALYAN BASININDA GÜNDEM OLDU!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kaybı, Vincenzo Italiano'nun ülkesi İtalya'da da yankı buldu.
Virgilio, karşılaşmayı "Beşiktaş'ta Italiano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığıyla okuyucularına aktardı.
Calciomercato ise Dusan Vlahovic'in performansını öne çıkardığı haberinde şu ifadeleri kullandı:
"Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı."
TROSSARD GOL HASRETİNE SON VERDİ!
Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Kasımpaşa karşılaşmasında gol atarak 4 haftalık gol suskunluğunu bozdu.
Siyah-beyazlı formayla ilk golünü Erzurumspor karşısında kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Amedspor maçında görev alamamıştı.
Trossard, Kocaelispor, Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşmalarında ise gol sevinci yaşayamamıştı.
Belçikalı yıldızın Kasımpaşa karşısındaki golü, Beşiktaş'ın galibiyeti için yeterli olmadı.
OLAITAN'DAN TARAFTARA ÖZÜR!
Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, Kasımpaşa beraberliğinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Olaitan, 2-0'lık üstünlüğün korunamamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"2-0'lık üstünlüğü kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. En iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sorumluluğu üstleniyor, yaşananlardan ders çıkarıyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz."