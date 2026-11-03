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Conceiçao iptal; Emre Belözoğlu ile anlaşma iddiası

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao'da pürüz çıktı. Sarı-lacivertlilerin, rotasını kırdığı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 16:27
Haber: Sporx.com
Conceiçao iptal; Emre Belözoğlu ile anlaşma iddiası
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İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao konusunda pürüz yaşandı.

Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle pürüz çıktı.

ROTA EMRE BELÖZOĞLU

Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından rotasını yeniden yerli teknik adamlara çevirdi. Fenerbahçe'de bu doğrultuda favori isim Emre Belözoğlu oldu.

A Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe ile adı geçen Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.  



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