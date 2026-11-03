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Galatasaray'da Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi'nde 4. gol

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında attığı 2 golle Avrupa'daki etkileyici performansını sürdürdü. Genç futbolcu, Devler Ligi'nde 4 maçta 4 gole ulaştı.

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calendar 03 Kasım 2026 21:09
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi'nde 4. gol
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla bir kez daha ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımın Rus yıldızı, Alman temsilcisi karşısında iki kez fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti.

4 MAÇTA 4 GOL!

Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde dikkat çeken bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gole ulaşarak maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

Hücumdaki üretkenliği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Batrakov, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki önemli kozlarından biri haline geldi.

AVRUPA'DA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol sevinci yaşayan Rus futbolcu, Stuttgart karşısındaki dublesiyle Avrupa'daki etkili performansını sürdürdü.

Batrakov, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın en golcü isimlerinden biri olarak öne çıktı.



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