Galatasaray'da Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi'nde 4. gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla bir kez daha ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın Rus yıldızı, Alman temsilcisi karşısında iki kez fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti.
4 MAÇTA 4 GOL!
Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde dikkat çeken bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gole ulaşarak maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.
Hücumdaki üretkenliği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Batrakov, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki önemli kozlarından biri haline geldi.
AVRUPA'DA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol sevinci yaşayan Rus futbolcu, Stuttgart karşısındaki dublesiyle Avrupa'daki etkili performansını sürdürdü.
Batrakov, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın en golcü isimlerinden biri olarak öne çıktı.
4 MAÇTA 4 GOL!
Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde dikkat çeken bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gole ulaşarak maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.
Hücumdaki üretkenliği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Batrakov, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki önemli kozlarından biri haline geldi.
AVRUPA'DA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol sevinci yaşayan Rus futbolcu, Stuttgart karşısındaki dublesiyle Avrupa'daki etkili performansını sürdürdü.
Batrakov, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın en golcü isimlerinden biri olarak öne çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç, 4 gol! B A T R A K O V ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ https://t.co/jPz31EoZaN
— Sporx (@sporx) November 3, 2026
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