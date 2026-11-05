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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool karşısında 3-2 galip geldi. Sarı-lacivertliler, tarihi zaferin yanı sıra çılgın bir para ödülünün sahibi oldu.

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calendar 05 Kasım 2026 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u İstanbul'da 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk zaferini elde etti.

Fenerbahçe, Liverpool maçında aynı zamanda çok önemli bir gelir kazandı.

18.62 MİLYON EURO

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılarak 18 milyon 620 bin Euro kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce elde ettiği 2 beraberlikten toplam 1 milyon 400 bin Euro'yu daha kasasına koymuştu.

ZAFERİN BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında kazanarak 2 milyon 100 bin Euro daha para ödülünün sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler böylece lig aşamasında elde ettiği sonuçlardan toplam 3 milyon 500 bin Euro prim elde etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam geliri ise 22 milyon 120 bin Euro seviyesine ulaştı.

SIRALAMA GELİRİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki sıralaması UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek.

Sarı-lacivertliler play-off turuna katılması halinde 1 milyon Euro daha kazanacak.

Fenerbahçe ilk 8 içerisinde yer alamsı halinde 11 milyon Euro tur primini kasasına koyacak.



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