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Brown: "Knecht'i beyaz olduğu için sadece şutör sanıyorlar"

New York Knicks başantrenörü Mike Brown, ilk maçında etkili bir performans sergileyen Dalton Knecht'in yalnızca dış şutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brown: 'Knecht'i beyaz olduğu için sadece şutör sanıyorlar'
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New York Knicks'in Chicago Bulls'u 135-105 mağlup ettiği karşılaşmada yeni takımıyla ilk maçına çıkan Dalton Knecht, performansıyla başantrenör Mike Brown'dan övgü aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Los Angeles Lakers tarafından kısa süre önce serbest bırakılan Knecht, Knicks formasıyla ilk karşılaşmasını 10 sayı, yedi ribaund ve bir asistle tamamladı. Altı şutunun dördünde isabet bulan oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden de dört denemede iki isabet kaydetti.

Brown, Knecht'e süre verme kararını içgüdüsel olarak aldığını anlattı:

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"Tamamen içimden gelen bir karardı. Süre planımda yoktu, ona sıfır dakika ayırmıştım. İlk yarının sonlarına doğru onu oyuna sokmak istedim."

Knecht'in hücumda farklı yollarla katkı verebildiğini vurgulayan Brown, şu ifadeleri kullandı:

"O bir skorer. Sadece şutör değil. Birçok kişi beyaz olduğu için onu şutör sanıyor. Sizin yerinize ben söyledim. Umarım başım belaya girmez."

"Ama gerçekten kendi sayısını üretebiliyor. Uzak mesafeden şut atabiliyor, orta mesafe oyunu var, potaya gidebiliyor ve pas verebiliyor. Savunmada çalışması gerekiyor. Bu gece yapabileceklerinin sınırında kalmaya ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını düşünüyorum."

Brown, Knecht'in özellikle ilk yarının son bölümünde hücuma canlılık getirdiğini söyledi:

"Savunmada odaklanması gereken birkaç konu var ama özellikle ilk yarının sonlarında oynadığı bölümde bize iyi bir katkı verdiğini düşünüyorum."

Knecht ise oyuna girmeye hazır olduğunu belirtti:

"Hayır, şaşırmadım. Hazır geldim. Koçlar, 'Maç kadrosundasın' dedi. Bu da hazır olman gerektiği anlamına geliyor."

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