Bir dönemin Süper Lig ekibi amatöre düştü!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'da kötü gidişatın faturası ağır oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlı ekip, futbol müsabaka talimatları kapsamında üst üste iki maça çıkmaması nedeniyle önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig'de mücadele edecek.
Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor ile oynanması gereken karşılaşmada sahaya çıkmayan Denizlispor, bu hafta programda yer alan Serinhisarspor maçına da katılmayacağını bildirdi.
Üst üste iki müsabakaya çıkmama kuralı doğrultusunda alınan kararla birlikte Denizlispor'un 1. Amatör Lig'e düşürülmesi kesinleşti.
Bir dönem Süper Lig'de Atatürk Stadı'nda taraftarına büyük sevinçler yaşatan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor'un geldiği nokta, futbol camiasında ve taraftarları arasında büyük üzüntü yarattı.
Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor ile oynanması gereken karşılaşmada sahaya çıkmayan Denizlispor, bu hafta programda yer alan Serinhisarspor maçına da katılmayacağını bildirdi.
Üst üste iki müsabakaya çıkmama kuralı doğrultusunda alınan kararla birlikte Denizlispor'un 1. Amatör Lig'e düşürülmesi kesinleşti.
Bir dönem Süper Lig'de Atatürk Stadı'nda taraftarına büyük sevinçler yaşatan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor'un geldiği nokta, futbol camiasında ve taraftarları arasında büyük üzüntü yarattı.
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