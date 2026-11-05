Bugün
23:00
Celtic
Beşiktaş
Bugün
20:45
Trabzonspor
Freiburg
Bugün
20:45
Anderlecht
RB Salzburg
Bugün
20:45
AC Milan
Ferencvaros
Bugün
20:45
Real Sociedad
Lyon
Bugün
20:45
Sparta Prag
Bournemouth
Bugün
20:45
C.Palace
Hoffenheim
Bugün
23:00
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Bugün
23:00
Sunderland
Dinamo Zagreb
Bugün
23:00
Alkmaar
Juventus
Bugün
23:00
Benfica
Lech Poznan
Bugün
23:00
Leverkusen
Marsilya
Bugün
20:45
Atalanta
Kairat Almaty
Bugün
20:45
FC Midtjylland
Ajax
Bugün
23:00
AS Monaco
FC Nordsjaelland
Bugün
23:00
Getafe
Brighton

Bir dönemin Süper Lig ekibi amatöre düştü!

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele ettiği dönemlerde önemli başarılara imza atan Denizlispor, üst üste iki karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 17:23 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 17:24
Haber: Sporx.com
Bir dönemin Süper Lig ekibi amatöre düştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'da kötü gidişatın faturası ağır oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlı ekip, futbol müsabaka talimatları kapsamında üst üste iki maça çıkmaması nedeniyle önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig'de mücadele edecek.

Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor ile oynanması gereken karşılaşmada sahaya çıkmayan Denizlispor, bu hafta programda yer alan Serinhisarspor maçına da katılmayacağını bildirdi.

Üst üste iki müsabakaya çıkmama kuralı doğrultusunda alınan kararla birlikte Denizlispor'un 1. Amatör Lig'e düşürülmesi kesinleşti.

Bir dönem Süper Lig'de Atatürk Stadı'nda taraftarına büyük sevinçler yaşatan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor'un geldiği nokta, futbol camiasında ve taraftarları arasında büyük üzüntü yarattı.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.