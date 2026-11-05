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Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo yorumu

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, milli takıma veda eden Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo yorumu
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, milli takıma veda eden Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jesus, 41 yaşındaki yıldızın bu kararını saygıyla kabul etmeleri gerektiğini söyledi ve Ronaldo'nun, Portekiz için hep bir sembol olacağını söyledi.

Jorge Jesus'un sözleri şu şekilde:

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"Bu Ronaldo'nun kararı. İlk kadro açıklamasından önce bu konuyu konuşma fırsatımız olmuştu. Ondan devam etmesini, benimle kalmasını istedim çünkü yanımda olmasına ihtiyacım vardı ancak kararını kabul etmek zorundayım.

O dünya çapında bir referans, Portekiz için bir referans, milli takım için bir referans. Yıllar boyunca milli takma çok şey katan bir oyuncu. Portekizli gençler için bir sembol. Hayranlarının çoğu gençlerden oluşuyor. Al Nassr'da onunla çalıştığım bir yıl boyunca bu deneyimi paylaşma fırsatım oldu. Dolayısıyla o, her zaman milli takımımız, halkımız ve tarihimiz için bir referans olmaya devam edecek.

Hatta, konferans salonumuzda... Her gün o salonda bulunan tüm gençlerin ve sadece gençlerin değil, meslektaşlarımızın da onun izini görebilmesi için konferans salonuna onun büyük bir resmini asmasını istedim.

Ronaldo, Portekizlilerin ve milli takımın kalbinde her zaman yer alacak ve bu durum değişmeyecek çünkü o her zaman Portekiz futbolunun bir simgesi olacak."

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