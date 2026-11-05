TRT 1 link, Trabzonspor Freiburg maçı canlı izle

TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 160. MAÇINA ÇIKACAK

Organizasyon Maç G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36 Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18 UEFA Kupası-Avrupa Ligi 99 38 22 39 130 136 UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12 UEFA Konferans Ligi 10 3 4 3 13 14 Toplam 159 58 39 62 200 216

SALAH ATARSA AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPACAK

Almanya'nın Freiburg takımını konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri, Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah olacak.



Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.



Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.



Bordo-mavili futbolcu, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.







