Thomas Reis: 'En azından beraberliği hak etmiştik'

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ilk bölümünde takımının performansından memnun olmadığını belirten Alman teknik adam, "İlk yarıda ilk 15-20 dakikadan mutlu değilim. Basit bir hatadan geldi gol. İkinci yarıda takımım iyi mücadele gösterdi. Günün sonunda kaybettik ama ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı mutluyum. Şimdi yapmamız gereken devam etmek, önümüzde maçlar var." ifadelerini kullandı.
"ONUACHU'YU BULMALIYDIK, ONU BULAMADIK"
Maçın başlangıcında top kayıpları yaptıklarını ve istedikleri ortaları yapamadıklarını dile getiren Reis, hücumdaki eksikliklere de dikkat çekti.
Thomas Reis, "İlk 15-20 dakika sahada fazla yoktuk, topu çok basit kaybettik. Ortalarda istediğimiz etkiyi göstermedik 90 dakika. Paul'u bulmalıydık, onu bulamadık. Salah ile önemli fırsatımız vardı, onu değerlendiremedik. Günün sonunda bunları değerlendiremeyince maalesef sonuç bu şekilde." dedi.
"EN AZINDAN BERABERLİĞİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Basın toplantısında da karşılaşmayı değerlendiren Thomas Reis, Trabzonspor'un ikinci yarıdaki mücadelesinden memnun olduğunu ve en azından beraberliği hak ettiklerini düşündüğünü söyledi.
Alman teknik direktör, "Benim adıma da özel bir durum oldu, mağlubiyetle birlikte ilk kez buradayım. İlk 15-20 dakika en iyi performansımız değildi ve kornerden de bir gol yedik. İkinci yarıda birbiri için mücadele eden, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüm. Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Golü bulamadık sadece. Günün sonunda kaybeden biz olduk. Pazar günü kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"DURAN TOPUN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"
Freiburg karşısında duran toptan gol yediklerini hatırlatan Reis, bu tür pozisyonların önemine dikkat çekti.
Thomas Reis, "Gol atamadık duran toptan. Bu da iyi bir şey değil. Gol atmaya da çok yaklaşmıştık, Onana'nın pozisyonunda az farkla kaçtı. Son maçta ilk yarının bitiminden hemen önce gol bulmuştuk, bugün de gol yedik. Duran topun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bugün de onlardan biri yaşandı." diye konuştu.
"ONUACHU'YU BULMALIYDIK, ONU BULAMADIK"
Maçın başlangıcında top kayıpları yaptıklarını ve istedikleri ortaları yapamadıklarını dile getiren Reis, hücumdaki eksikliklere de dikkat çekti.
Thomas Reis, "İlk 15-20 dakika sahada fazla yoktuk, topu çok basit kaybettik. Ortalarda istediğimiz etkiyi göstermedik 90 dakika. Paul'u bulmalıydık, onu bulamadık. Salah ile önemli fırsatımız vardı, onu değerlendiremedik. Günün sonunda bunları değerlendiremeyince maalesef sonuç bu şekilde." dedi.
"EN AZINDAN BERABERLİĞİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Basın toplantısında da karşılaşmayı değerlendiren Thomas Reis, Trabzonspor'un ikinci yarıdaki mücadelesinden memnun olduğunu ve en azından beraberliği hak ettiklerini düşündüğünü söyledi.
Alman teknik direktör, "Benim adıma da özel bir durum oldu, mağlubiyetle birlikte ilk kez buradayım. İlk 15-20 dakika en iyi performansımız değildi ve kornerden de bir gol yedik. İkinci yarıda birbiri için mücadele eden, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüm. Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Golü bulamadık sadece. Günün sonunda kaybeden biz olduk. Pazar günü kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"DURAN TOPUN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"
Freiburg karşısında duran toptan gol yediklerini hatırlatan Reis, bu tür pozisyonların önemine dikkat çekti.
Thomas Reis, "Gol atamadık duran toptan. Bu da iyi bir şey değil. Gol atmaya da çok yaklaşmıştık, Onana'nın pozisyonunda az farkla kaçtı. Son maçta ilk yarının bitiminden hemen önce gol bulmuştuk, bugün de gol yedik. Duran topun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bugün de onlardan biri yaşandı." diye konuştu.