Talen Horton-Tucker'dan Dwight Powell'a övgü!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Talen Horton-Tucker, karşılaşmanın ardından yeni takım arkadaşı Dwight Powell'ın performansını değerlendirdi.
"ÖNÜNDE ŞAPKA ÇIKARIYORUM"
Powell'ın takıma kısa sürede uyum sağlamaya çalıştığını belirten Horton-Tucker, "Kasım ayında takıma katılan bir oyuncu için harika oynadı. Her şeyi yolda öğreniyor, bu daha ilk maçıydı. İlk idmanına da bu hafta çıkabildi. Yeni şeyler öğrenmeye bu kadar açık olduğu için onun önünde şapka çıkarıyorum." dedi.
"SEZON BOYUNCA ÇOK FAYDASI DOKUNACAK"
Yeni takım arkadaşının katkısına dikkat çeken ABD'li basketbolcu, "Gelir gelmez büyük katkı yaptı. Bize sezon boyunca çok faydası dokunacaktır." ifadelerini kullandı.
"ÖNÜNDE ŞAPKA ÇIKARIYORUM"
Powell'ın takıma kısa sürede uyum sağlamaya çalıştığını belirten Horton-Tucker, "Kasım ayında takıma katılan bir oyuncu için harika oynadı. Her şeyi yolda öğreniyor, bu daha ilk maçıydı. İlk idmanına da bu hafta çıkabildi. Yeni şeyler öğrenmeye bu kadar açık olduğu için onun önünde şapka çıkarıyorum." dedi.
"SEZON BOYUNCA ÇOK FAYDASI DOKUNACAK"
Yeni takım arkadaşının katkısına dikkat çeken ABD'li basketbolcu, "Gelir gelmez büyük katkı yaptı. Bize sezon boyunca çok faydası dokunacaktır." ifadelerini kullandı.
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