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Talen Horton-Tucker'dan Dwight Powell'a övgü!

Fenerbahçe Tarfin'in EuroLeague'de Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup ettiği maçın ardından Talen Horton-Tucker, yeni takım arkadaşı Dwight Powell hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Talen Horton-Tucker'dan Dwight Powell'a övgü!
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Talen Horton-Tucker, karşılaşmanın ardından yeni takım arkadaşı Dwight Powell'ın performansını değerlendirdi.

"ÖNÜNDE ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

Powell'ın takıma kısa sürede uyum sağlamaya çalıştığını belirten Horton-Tucker, "Kasım ayında takıma katılan bir oyuncu için harika oynadı. Her şeyi yolda öğreniyor, bu daha ilk maçıydı. İlk idmanına da bu hafta çıkabildi. Yeni şeyler öğrenmeye bu kadar açık olduğu için onun önünde şapka çıkarıyorum." dedi.

"SEZON BOYUNCA ÇOK FAYDASI DOKUNACAK"

Yeni takım arkadaşının katkısına dikkat çeken ABD'li basketbolcu, "Gelir gelmez büyük katkı yaptı. Bize sezon boyunca çok faydası dokunacaktır." ifadelerini kullandı.



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