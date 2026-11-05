Bournemouth şovunu Prag'da sürdürdü!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sparta Prag ile Bournemouth karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, epet ARENA'da oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIYI SPARTA PRAG ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmanın 30. dakikasında Bournemouth, Lewis Cook ile penaltı fırsatından yararlanamadı. Sparta Prag, 35. dakikada Ebrima Singhateh'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte Tobias Guddal, 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Sparta Prag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
BOURNEMOUTH GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Bournemouth, 57. dakikada Tyler Adams'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 81. dakikasında Evanilson sahneye çıktı ve Bournemouth'u 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Rayan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran İngiliz ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
BOURNEMOUTH'UN GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Sparta Prag karşısında aldığı galibiyetle çıkışını sürdüren Bournemouth, son 7 resmi maçının tamamını kazandı.
İngiliz ekibi bu süreçte Sturm Graz'ı 3-0, Sunderland'i 2-0, Milan'ı 3-0, Manchester United'ı 3-0, Aston Villa'yı 3-0 ve Leeds United'ı 2-0 mağlup etmişti. Bournemouth, Sparta Prag galibiyetiyle üst üste 7. zaferini elde etti.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Bournemouth, Lewis Cook ile penaltı fırsatından yararlanamadı. Sparta Prag, 35. dakikada Ebrima Singhateh'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte Tobias Guddal, 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Sparta Prag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
BOURNEMOUTH GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Bournemouth, 57. dakikada Tyler Adams'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 81. dakikasında Evanilson sahneye çıktı ve Bournemouth'u 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Rayan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran İngiliz ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
BOURNEMOUTH'UN GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Sparta Prag karşısında aldığı galibiyetle çıkışını sürdüren Bournemouth, son 7 resmi maçının tamamını kazandı.
İngiliz ekibi bu süreçte Sturm Graz'ı 3-0, Sunderland'i 2-0, Milan'ı 3-0, Manchester United'ı 3-0, Aston Villa'yı 3-0 ve Leeds United'ı 2-0 mağlup etmişti. Bournemouth, Sparta Prag galibiyetiyle üst üste 7. zaferini elde etti.
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