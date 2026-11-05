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Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması

Lille forması giyen başarılı file bekçisi Berke Özer, A Milli Takım ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 20:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması
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Lille'de forma giyen temsilcimiz Berke Özer, A Milli Takım'ın formasını yeniden giymek istediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla beIN SPORTS'a özel açıklamalar yapan başarılı file bekçisi, A Milli Takım'ın yeni patronu Sergen Yalçın'a desteği nedeniyle teşekkür ederken "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Berke Özer, "Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabi ki son karar hocamızın." diye konuştu.

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26 yaşındaki eldiven, Milli Takım'da daha önce yaşananlar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim."

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Berke Özer ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum."

"Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz."

"Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız."

KADRO CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu 6 Kasım Cuma günü açıklayacak. Berke Özer'in de kadroda yer alması bekleniyor.

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