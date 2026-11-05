Steve Nash ve LeBron James, Mind the Game programında Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving'in yeteneklerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırdıktan sonra parkelere dönen Irving, Dallas'ta Cooper Flagg ile birlikte hücumun başlıca isimlerinden biri oldu.
Nash, Irving'in farklı alanlardaki becerilerini bir araya getirme biçiminin onu özel kıldığını söyledi:
"Bence Kyrie, basketbol tarihinin belki de en becerikli oyuncusu. Muhtemelen en beceriklisi."
"Sahip olduğu becerilerin çeşitliliğine bakın: Top hakimiyeti, her açıdan şut atabilmesi, bitiriciliği... Sadece bunlarla bile uzun yıllar oynayabilir."
Nash'e göre Irving'in fark yaratan özellikleri yalnızca topla yapabildikleriyle sınırlı değil:
"Onu özel kılan şeylerden biri de hareket kabiliyeti açısından en iyi oyunculardan biri olması. Çabukluğu, yön değiştirmesi, yavaşlayabilmesi, ister şut atarken ister bitirirken havada vücudunu kontrol edebilmesi... Çok ama çok özel bir atlet."
LeBron James de eski takım arkadaşına ilişkin bu değerlendirmeye katıldı.
James ve Irving, 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors karşısında 3-1 geriden dönerek Cleveland Cavaliers'ı şampiyonluğa taşımıştı.
Irving, bu sezon çıktığı beş maçta yaklaşık 28 dakika süre alarak 21.4 sayı, 3.4 ribaund, 4.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyun kurucu, yüzde 52.7 saha içi ve yüzde 39 üçlük isabetiyle oynarken serbest atış çizgisinden de hata yapmadı.
Nash, Irving'in farklı alanlardaki becerilerini bir araya getirme biçiminin onu özel kıldığını söyledi:
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"Bence Kyrie, basketbol tarihinin belki de en becerikli oyuncusu. Muhtemelen en beceriklisi."
"Sahip olduğu becerilerin çeşitliliğine bakın: Top hakimiyeti, her açıdan şut atabilmesi, bitiriciliği... Sadece bunlarla bile uzun yıllar oynayabilir."
Nash'e göre Irving'in fark yaratan özellikleri yalnızca topla yapabildikleriyle sınırlı değil:
"Onu özel kılan şeylerden biri de hareket kabiliyeti açısından en iyi oyunculardan biri olması. Çabukluğu, yön değiştirmesi, yavaşlayabilmesi, ister şut atarken ister bitirirken havada vücudunu kontrol edebilmesi... Çok ama çok özel bir atlet."
LeBron James de eski takım arkadaşına ilişkin bu değerlendirmeye katıldı.
James ve Irving, 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors karşısında 3-1 geriden dönerek Cleveland Cavaliers'ı şampiyonluğa taşımıştı.
Irving, bu sezon çıktığı beş maçta yaklaşık 28 dakika süre alarak 21.4 sayı, 3.4 ribaund, 4.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyun kurucu, yüzde 52.7 saha içi ve yüzde 39 üçlük isabetiyle oynarken serbest atış çizgisinden de hata yapmadı.