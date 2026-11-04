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Real Madrid'den Atina'da müthiş geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda AEK karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi Fede Valverde'nin 90+2. dakikada attığı golle 3-2 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Atina'da müthiş geri dönüş!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi İspanyol devi, son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi AEK, 12. dakikada Aboubakary Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 32. dakikada Jude Bellingham ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Stavros Pilios, 75. dakikada AEK'yi yeniden öne geçirdi. Real Madrid, bu gole 78. dakikada Kylian Mbappe ile yanıt verdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

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Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Real Madrid, aradığı golü 90+2. dakikada Fede Valverde ile buldu. Uruguaylı futbolcunun golüyle 3-2 öne geçen İspanyol devi, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

ARDA GÜLER VE TCHOUAMENI DİNLENDİRİLDİ

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Arda Güler ve Aurelien Tchouameni ile ilgili alınan karar da dikkat çekmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yoğun maç takvimini ve oyuncuların artan fiziksel yüklerini göz önünde bulundurarak iki futbolcuyu dinlendirme kararı aldığı bildirilmişti. Arda Güler ve Tchouameni'nin, takım Atina'ya gitmeden önceki son antrenmanda takımdan ayrılarak Madrid'de özel çalışma gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

REAL MADRID 12 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. AEK ise 4 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, sahasında PSV'yi konuk edecek. AEK ise deplasmanda Como ile karşı karşıya gelecek.

 

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