Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi golcüsü: Archie Brown!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de, İngiliz sol bek Archie Brown performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki futbolcusu, karşılaşmanın 73. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
ARCHIE BROWN'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. GOL!
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu, Liverpool karşısında attığı golle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil 3. kez gol sevinci yaşadı.
Brown, daha önce Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon karşısında fileleri havalandırmıştı.
Genç futbolcu, bu golüyle Fenerbahçe'nin lig aşamasına yükselmesine katkı sağlamıştı.
ROMA VE LIVERPOOL'A DA GOL ATTI
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasında Roma'ya gol atan Archie Brown, Liverpool mücadelesini de boş geçmedi.
İngiliz sol bek, böylece Lyon, Roma ve Liverpool karşısında attığı gollerle Avrupa'daki gol sayısını 3'e yükseltti.
ARCHIE BROWN'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. GOL!
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu, Liverpool karşısında attığı golle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil 3. kez gol sevinci yaşadı.
Brown, daha önce Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon karşısında fileleri havalandırmıştı.
Genç futbolcu, bu golüyle Fenerbahçe'nin lig aşamasına yükselmesine katkı sağlamıştı.
ROMA VE LIVERPOOL'A DA GOL ATTI
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasında Roma'ya gol atan Archie Brown, Liverpool mücadelesini de boş geçmedi.
İngiliz sol bek, böylece Lyon, Roma ve Liverpool karşısında attığı gollerle Avrupa'daki gol sayısını 3'e yükseltti.
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